KAYÜ'de 'Zaferin Adı Türkiye: Küresel Açıdan 15 Temmuz ve Darbe Direnişi' konferansı - Son Dakika
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KAYÜ'de 'Zaferin Adı Türkiye: Küresel Açıdan 15 Temmuz ve Darbe Direnişi' konferansı

KAYÜ\'de \'Zaferin Adı Türkiye: Küresel Açıdan 15 Temmuz ve Darbe Direnişi\' konferansı
16.07.2025 15:10  Güncelleme: 15:16
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Küresel Açıdan 15 Temmuz ve Darbe Direnişi" Konferansı, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Küresel Açıdan 15 Temmuz ve Darbe Direnişi" Konferansı, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Vekili Mehmet Türköz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2'inci Hava Bakım Fabrika Müdür Vekili Albay Aykut Aydın, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile birlikte çok sayıda protokol, senato üyesi, akademik ve idari personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz içerikli video gösterimi gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasında KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimi; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, dirayeti ve liderlik vasfı ile devletimizin tüm kademelerindeki fedakar yöneticilerimizin ve aziz halkımızın sağduyusu sayesinde engellenmiştir. Milletimiz, vatan hainlerine karşı sergilediği bu destansı mücadele ile Malazgirt Zaferi'nden İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale Savaşı'ndan günümüze kadar uzanan bağımsızlık bilincini ve vatana bağlılık ruhunun gücünü, bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu anlamlı günde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

15 Temmuz'un, Türkiye'deki darbeler döneminin sona erdiğini ve bu tür hain kalkışmaların artık geçmişte kaldığını simgeleyen son derece değerli bir dönüm noktası olduğunu belirten KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasında, "15 Temmuz ruhunu kurumsal bir bilinç olarak benimseyen Kayseri Üniversitesi milletine, devletine, bayrağına bağlı; tüm milli ve manevi değerlerine sadakatle hizmet edecek gençler yetiştirme misyonunu kararlılıkla sürdürecektir" sözlerine yer verdi.

Açılış konuşmasının ardından, KAYÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahmet Terzi'nin moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, katılımcılara şu sözlerle seslendi:

"15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi, Türk demokrasisinin en zorlu sınavlarından biri olmuştur. Bu tarihi gecede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; sergilediği kararlı duruş ve milletle doğrudan kurduğu güçlü iletişim sayesinde sürecin seyrini değiştirmiştir. Liderlik vasfı sadece kriz anlarında doğru kararlar alabilme yeteneğiyle değil, aynı zamanda halkı ortak bir hedef etrafında kenetleyebilme gücüyle ölçülür. Cumhurbaşkanımız o gece halkın meydanlara inmesini sağlayarak darbeye karşı topyekün bir direnişi başlatmıştır."

15 Temmuz'da yaşananların, Türk halkının demokrasiye sahip çıkma iradesinin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, başarısız darbe girişiminin, FETÖ'nün halkın iradesini yok etme çabasının bir ürünü olduğunun altını çizdi:

"Bundan dokuz yıl önce yaşanan darbe teşebbüsü, Türk milletinin bağımsızlığına kast eden bir ihanet girişimiydi. Milletimizin gösterdiği kahramanca direniş, bu alçak girişimi başarısız kıldı. Halkımızın fedakar ve cesur direnişinin ardında kuşkusuz bu toplumun geçmişte yaşadığı toplumsal ve siyasi deneyimlerin etkisi vardı. 15 Temmuz bilincini iyi anlamak için, halkın kolektif hafızasında yer alan toplumsal değerleri de göz önünde bulundurmak gerekir. O gece, tek bir amaç etrafında birleşen milletimiz; milli ve manevi değerler adına canlarını hiçe saydılar. Bu anlamlı günde yaşananlar, Türk Milletinin her türlü zorluğa karşı sergilediği vatanını savunma kararlılığının bir yansımasıdır."

Yoğun ilgiye sahne olan konferans, soru-cevap oturumunun ardından hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYÜ'de 'Zaferin Adı Türkiye: Küresel Açıdan 15 Temmuz ve Darbe Direnişi' konferansı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYÜ'de 'Zaferin Adı Türkiye: Küresel Açıdan 15 Temmuz ve Darbe Direnişi' konferansı - Son Dakika
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