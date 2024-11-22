Ankara'da heyelan riski mahalle halkını korkutuyor - Son Dakika
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Ankara'da heyelan riski mahalle halkını korkutuyor

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan heyelan riski, mahalle halkını tedirgin ediyor. Geçtiğimiz aylarda heyelan riski nedeniyle bazı binaların tahliye edildiği mahallede yeterli önlemlerin alınmamasının can kaybına neden olduğu iddia edildi.

22.11.2024 12:21  Güncelleme: 14:10
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan heyelan riski nedeniyle mahalle halkı korku içinde.Bazı binalar tahliye edilmesine rağmen yeterli önlemlerin alınmamasının can kaybına neden olduğu öne sürüldü.

20 Kasım Çarşamba günü heyelan riski taşıyan bölgede dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan R.Ç. hayatını kaybetmişti. Yaşanan heyelan riski nedeniyle tedirgin olan mahalle sakinleri, bazı binalar tahliye edilmesine rağmen yeterli önlemlerin alınmamasının can kaybına neden olduğunu öne sürdü.

"ALTIMIZ BOŞ"

Toprak kaymasının yaşandığı alana 5 metre mesafede bulunduğunu söyleyen Ömer Gökmeşe, "Heyelan felaketi sonrası bazı binalar boşaltıldı, ancak toprak kayması sürüyor. Binamız sınırda ve her gün risk altındayız. Üç dört okulun yer aldığı bu bölgede çocuklar karanlıkta tehlikeyi fark etmiyor. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Bu çevrede 28 bina daha bulunuyor. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bize bunun için yardım edilmesi lazım. Altımız boş, her gün toprak kayıyor. Bize yardım edilmesi ve bu binaların bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Burada herhangi bir önlem yok, kendi halimize terk edildik" dedi.

Ankara Keçiören'de Heyelan Riski ve Can Kaybı Tedirginliği

"HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK"

Bölgede yaşayan ve toprak kaymasının ardından boşaltılan binaların tehlikeli bir hal aldığını belirten Yasin Bor ise, "9 ay önce meydana gelen heyelan sonrası bazı binalar boşaltıldı. Ancak burada herhangi bir düzenleme yapılmadı. Her gün çatlaklar artıyor, toprak kaymaya devam ediyor. Çocuklar ve meraklı vatandaşlar buraya geliyor. Hatta burası uyuşturucu bağımlılarının uğrak noktası haline geldi. Akşam vakitlerinde burası çok tehlikeli oluyor. Etrafta hiçbir güvenlik önlemi yok. İnsanlar korku içinde yaşıyor, sürekli bir şey olacak diye tetikteyiz. Merak eden vatandaşlar geliyor, onlar için de tehlike arz ediyor. Uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu burası" dedi.

Ankara'da heyelan riski mahalle halkını korkutuyor

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Çocukluk arkadaşını kaybettiğini aktaran bir mahalle sakini de, "Benim çocukluk arkadaşım buradaki yetersizlikten, tedbirsizlikten dolayı hayatını kaybetti. Zaten görme kaybı vardı kardeşimizin, biraz zayıf görüyordu. Gece karanlığında bu uçurumdan aşağı düşüp hayatını kaybetti. Yani biz buraya yeterli bir önlem istiyoruz. Yetkililerin bu sorunla acilen ilgilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ankara\'da heyelan riski mahalle halkını korkutuyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da heyelan riski mahalle halkını korkutuyor - Son Dakika

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