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Kemalpaşa Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi

Kemalpaşa Belediyesi, çalışanlarına hayat kurtarma ve durumun kötüye gitmesini önleme amacıyla İlk Yardım Eğitimi veriyor. Eğitim, Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde İlk Yardım Eğitmeni Öznur Karadağ tarafından veriliyor.

Kemalpaşa Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi
03.01.2024 - 15:45,
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Kemalpaşa Belediyesi tarafından belediye bünyesinde çalışan personele yönelik düzenlenen İlk Yardım Eğitimi devam ediyor.

Kemalpaşa Belediyesi, olası bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, hayat kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesinin önlenebilmesi amacıyla belediye bünyesinde çalışan personele İlk Yardım Eğitimi vermeyi sürdürüyor.

Eğitim, Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde görevli İlk Yardım Eğitmeni Öznur Karadağ tarafından veriliyor.

Kaynak: ANKA
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