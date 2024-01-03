Kemalpaşa Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi

Kemalpaşa Belediyesi tarafından belediye bünyesinde çalışan personele yönelik düzenlenen İlk Yardım Eğitimi devam ediyor.

Kemalpaşa Belediyesi, olası bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, hayat kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesinin önlenebilmesi amacıyla belediye bünyesinde çalışan personele İlk Yardım Eğitimi vermeyi sürdürüyor.

Eğitim, Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde görevli İlk Yardım Eğitmeni Öznur Karadağ tarafından veriliyor.