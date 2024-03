Kepez Belediyesi \'Müze Belediye\'yi hizmete açtı

Yerel

Kepez Belediyesi ve Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün, Kepez'i müzeler şehri yapma hayalinin son projesi olan 'Müze Belediye', törenle hizmete açıldı. Müze Belediye'de, ilçenin dünden bugüne değişimini anlatan binden fazla obje ile ulusal ve uluslararası 400 farklı sanatçının 500 eseri sergileniyor.

Kepez Belediyesi, 'Müze Belediye' adıyla hizmet binasının 6 katındaki koridorları binlerce adet kültür, sanat, sosyal yaşam ve belediye tarihini anlatan objelerle müzeye dönüştürdü. Türkiye'de bir ilk olan 'Müze Belediye' törenle hizmete açıldı. Müze Belediye açılışına Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediyesi ve Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Kepez İlçe Gençlik Spor Müdürü Yüksel Dorul, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.

Bir şehrin duvarlarının kültürle, sanatla örülmesi gerektiğine vurgu yapan Tütüncü, Kepez'e 15 yılda 13 müze kurulduğunu kaydetti.

Müze Belediye içinde sanatçıların ve çocukların eserlerinin de yer aldığını hatırlatan Tütüncü, "Yıllar sonrada sanatçılarımız, çocuklarımız gelsinler eserlerini görsünler istedik. Bizden sonra yok olabilecek bir koleksiyonu kültür ve sanat hayatımıza bu yolla kazandırmış olduk. Burası sadece sanat müzesi değil, aynı zamanda hatıralar müzesi Aynı zamanda 1994'den beri belediye hizmetleriyle ilgili birçok objenin de burada aynı şekilde sergiye sunulduğunu görüyorsunuz. Belediyenin bütün depolarına girildi, bütün binaları gezildi. Gerek sanat eseri, gerekse o değişim ve dönüşüm sürecini hatırlatan unsurlar, objeler toplantı bütün bunlar bir araya getirilerek müze belediye konsepti oluşturuldu. Bir şehrin duvarları kültürle örülmelidir. Biz, kültür ve sanatın hayatımızın her alanını kuşatsın istiyoruz. Bütün bu düşüncülerden hareketle bu belediye müzesini kurduk" diye konuştu.

"Sizlerle çalışmak güzeldi"

15 yıldır birlikte çalıştığı belediye personeline de teşekkür eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Tütüncü, "Değerli çalışma arkadaşlarım, her şey sizlerle güzeldi" dedi. Her pazartesi sabahı personelin haftaya motive bir şekilde başlaması için müzikle karşılandığını hatırlatan Tütüncü, "Aslında konser bahaneydi. Birbirimizin yüzüne bakarak enerji almak çok güzeldi. Bizden sonraki yönetim dilerim ve isterim ki bu sahneleri çok güzel kullanır. Burası bu müze vasfını sürdürür. Dostlar bizi iyi hatırlasın. Sizlerle beraber 15 yıl yürümek güzeldi. Sanat her yerimizi kuşatsın" ifadelerine yer verdi.

"Müze Belediye"

Müze Belediye'de, ilçenin dünden bugüne değişimini anlatan binden fazla obje ile ulusal ve uluslararası 400 farklı sanatçının 500 eseri sergileniyor. Hizmet binasının fuayesi ve koridorları, yağlı boya tablo, heykel, ebru ve sulu boyadan oluşan eserlerle adeta modern bir sanat galerisiyle renkli ve sıcak bir kimliğe kavuşturuldu. Müzede, ilçenin geçmiş yıllarını günümüze taşıyan gecekondu mahallelerinin fotoğrafları, siyah-beyaz fotoğraflar, belediye yazışmaları, fotoğraf makineleri, kameralar, radyolar, Antalya kartpostalları, pullar, belediye spor kulübünün başarılarını simgeleyen kupalar, formalar, belediyenin dergi, gazete ve kültür yayınları ile Başkan Tütüncü döneminin kadınlara yönelik bir projesi olan Kepez Meslek Edindirme Kursları'nın el emeği göz nuru gibi eserler bulunuyor.

Yine müzede, çeşitli ülkelerden getirilen 6 bin adet deniz kabuklusu da sergileniyor. - ANTALYA