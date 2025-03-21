Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo - Son Dakika
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Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve organize suç örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor. İmamoğlu'nun ifade sonrası akıbeti merak edilirken 4 senaryo öne çıkıyor. İşte 4 senaryo ve sonrasında yaşanacaklar...

21.03.2025 08:22
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı dosyada 106 şüpheli bulunuyor. 19 kişi aranırken 87 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İMAMOĞLU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi.Bu arada iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aynı yerde sağlık kontrolünün yapıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NU BEKLEYEN 4 SENARYO

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör ve organize suç örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Önceki gün saat 06.30'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İmamoğlu hakkında dört olasılık öne çıkıyor:

  • Serbest bırakılabilir: Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir.
  • Serbest kalsa bile görevden alınabilir: İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir.
  • Terör suçlamasıyla tutuklanabilir: Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir.
  • Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa: Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.

İŞTE İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA

  1. Suç örgütü yöneticisi olmak
  2. Suç örgütüne üye olmak
  3. İrtikap
  4. Rüşvet
  5. Nitelikli dolandırıcılık
  6. Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
  7. İhaleye fesat karıştırmak

İMAMOĞLU İNŞAAT'A EL KONULDU

Soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 nolu soruşturma dosyasında;

19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur. Kamu oyuna duyurulur…"

Şirketle ilgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı.

Rapora yansıyan tespitlerde yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz aldığı belirtildi. 3 yılda edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.

Soruşturmada alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz." diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.

Gözaltındaki İmamoğlu\'nu bekleyen 4 senaryo

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 23 Mart, 3-sayfa, Hakim, Terör, Pazar, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • kuzeyli baba:
    Daha çıkamaz onlarca dosya iddaaname varmış her birinden 1 sene alsa 10 seneden fazla yapar. İmamoğlu devri başlamadan bitti malesef. keşke istanbul a daha çok hizmet yapsaydı kentsel dönüşüme ağırlık verseydi. kiptaşı bile hep zenginlerin arsalarına tarlalarına imar verdi yaptı garibana babalık yapmadı yani bekleneni karşılamadı. 174 126 Yanıtla
  • k K:
    Gerçek oldukları hukuka uygun delillerle kanıtlanmamış üretilmiş iddialarla adamı tutukladılar. Adamı suçlu gösterebilmek için bu noktada bir tarafsız iç hukuk yollarının en tepesindeki mahkemenin kararının olması gerek. TUTUKLAMANIN BU NOKTASINDA adamı suçlamak için geri zekalı olmak gerek. 90 139 Yanıtla
    9632584444:
    o gözüne sokayım ne yazıyor okuman yokmu senin adam neler yapmış bi insanın ardından körü körüne gidilmez 0 0
  • 78908900:
    Savcılığa şikayeti yapanlar chp li ,ihbar da bulunanlar chp li ,savcı önüne gelen sikayeti ihbarı değerlendirmiş yeterli delilleri toplamış soruşturma başlatmıştır ne yapmasını bekliyorsunuz Cumhuriyet Savcısının görevini yapmıştır,kaldı ki suçunuz yok masum iseniz yurtdışına neden kacarsınız .? Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyenler çıkmış bunun daha ikinçi üçüncü dalgası var .DEVLET sesiz kalır ama UYUMAZ. 143 47 Yanıtla
    D Celik:
    bak koçum geçmişe bak Fetonun yaptiklarini bunlar yapiyor 0 0
  • D Celik:
    adam seçilmiş akp daha iyi yapsaydım secilseydi .Akp zamaninda en büyük yolsuzluk istanbulda yapıldı .para isatanbulda dönüyor.akp paralara ulaşamayınca kafayı yedi ve darbe yaptı .Imamogluna atilan suclamalar fetö taktikleri. 92 94 Yanıtla
    murat çelik:
    Komedyen misin kardeş? 0 0
    Uğur Kart:
    ÇOK FİLM SEYRETMİŞSİN ÇELİKKKK 0 0
  • 2025Nisre.:
    dik gucler imamoglunu değil tayoyu seçti her zaman ki gibj 53 70 Yanıtla
  • D Celik:
    İstanbul'da seçim olsa hatta Türkiye'de seçim olsa su an herkes kazanı ama akp kazanamaz r .millet bikti akp den bunu anlamak stemiyorlar zorla güzellik olmaz .sandık koyun güzel bir şekilde seçim olsun Kayb den ayrılsın .Vatandaş olarak üzülüyorum biz Türkler birbirimizi tutan insanlarız .sakın sokaklarda birbirimize girmeyelim 38 57 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo - Son Dakika
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