KESK, Kayyum Atamalarını Protesto Etti

Yerel

Haber: İshak Kara

(VAN) - KESK Van Şubeler Platformu, belediyelere kayyum atanmasını protesto etti. KESK Van Şubesi Dönem Sözcüsü Nihat Koç, "Kayyum darbeleri olağan hale getirilmek istenmektedir. Kayyum, halk iradesine darbedir. Kayyum, emeğe darbedir. Kayyum, yerel yönetim emekçilerini işinden, ekmeğinden eden, toplu sözleşmelerini iptal eden, sürgünü, sendikal ayrımcılığı, angarya çalıştırmayı rutin hale getiren bir emek düşmanlığının adıdır. Kayyum, boşaltılan kasalardır, şatafattır. Belediye binalarına eklenen jakuzili odalardır" dedi.

KESK Van Şubeler Platformu, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını Perihan AVM önünde bir araya gelerek protesto etti. Protestoya, DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, KESK üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Katılımcılar, "Direne direne kazanacağız", "Kayyumlar gidecek halk gelecek" sloganları attı.

"Kayyum, boşaltılan kasalardır, şatafattır"

KESK Van Şubesi sözcüsü Nihat Koç, şunları söyledi:

"Kayyum halk iradesine, emeğe, barışa darbedir. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının üzerinden daha iki hafta geçmişken bir kez daha en demokratik haklardan olan seçme seçilme hakkı gasp edilmiştir. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi başkanları görevden alınmış ve yerlerine kayyum atanmıştır. Son beş ayda arka arkaya Hakkari, Esenyurt Mardin, Batman ve Halfeti halkının iradesini gasp etmeye dönük saldırılar AKP- MHP iktidarının 31 Mart yerel seçimlerini ezici bir şekilde kaybettiği belediyelere kayyum darbesi ile adeta çökmeyi hedeflediğini tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır. Hedef açıktır; tüm toplum iradesinin gasp edilmesine alıştırılmak, kayyum darbeleri olağan hale getirilmek istenmektedir. Kayyum, halk iradesine darbedir. Kayyum, emeğe darbedir. Kayyum, yerel yönetim emekçilerini işinden, ekmeğinden eden, toplu sözleşmelerini iptal eden, sürgünü, sendikal ayrımcılığı, angarya çalıştırmayı rutin hale getiren bir emek düşmanlığının adıdır. Kayyum, boşaltılan kasalardır, şatafattır. Belediye binalarına eklenen jakuzili odalardır.

"Demokrasinin temel koşulu halk iradesine saygı duymaktır"

Bir kez daha altını çiziyoruz; demokrasinin varlığının temel koşulu halk iradesine saygı duymaktır. Aksi her türlü karar veya müdahale halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Seçilmiş milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hala cezaevinde tutulduğu, belediye başkanlarının tutuklandığı yerlerine kayyum atandığı bir ülkede demokrasiden, adaletten, hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Herkes bilmelidir ki yaşanan bu hukuksuzluklara karşı parti, siyasi görüş ayrımı yapmadan ülke genelinde yeterli düzeyde tepki yaratılmaması halinde kayyum darbesi yeni belediyeler ile sürecektir. KESK Van Şubeler Platformu olarak halkın iradesine, demokrasiye, emeğe, barışa darbe niteliğindeki kayyum politikalarını hiçbir dönem kabul etmedik, alışmadık. Bugün de kayyum darbesini kabul etmiyoruz. Antidemokratik uygulamalarla haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız! Duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere inat bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş belediye başkanları derhal görevine iade edilmelidir."