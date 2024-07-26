Kırıkkale'de Filistin için dayanışma: Netanyahu daveti kınandı - Son Dakika
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Yerel

Kırıkkale'de Filistin için dayanışma: Netanyahu daveti kınandı

Kırıkkale'de Cuma namazı sonrasında vatandaşlar, ABD'nin onur konuğu olarak davet ettiği İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu parlamentosunda konuşturmasını protesto etti. Milli İrade Platformu adına yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'deki vahşeti küçümseyen ifadelerinin ABD'li parlamenterler tarafından alkışlanmasının kınandığı ve Türkiye'nin Filistin mücadelesine destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

26.07.2024 19:48
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Kırıkkale'de Filistin için dayanışma: Netanyahu daveti kınandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bazı vatandaşlar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu onur konuğu olarak davet eden ve parlamentosunda konuşturan ABD'yi protesto etti.

Kırıkkale'de, Cuma namazı sonrasında vatandaşlar, ABD'nin onur konuğu olarak davet ettiği İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu parlamentosunda konuşturmasını protesto etti. Nur Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından, toplanan kalabalık, ABD'nin bu kararını kınayan pankartlar açtı.

Milli İrade Platformu adına açıklamalarda bulunan İsmail Efe Demirhan, ABD'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu onur konuğu olarak davet etmesini ve parlamentosunda konuşturmasını sert bir dille eleştirdi. Demirhan, Netanyahu'nun Gazze'deki vahşeti küçümseyen ve hakikati çarpıtan ifadelerinin ABD'li parlamenterler tarafından ayakta alkışlanmasını kınayarak, bu durumun Batı'nın soykırım taleplerini yüceltmekle kalmayıp, Batılı değerlerin cenaze törenine dönüşmesine neden olduğunu vurguladı.

Demirhan, "Filistin ve Gazze yalnız değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, 'Herkes sırtını dönse de herkes göz yumsa da Türkiye, Filistin mücadelesine her şartta destek vermeyi sürdürecektir'" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Filistin için dayanışma: Netanyahu daveti kınandı - Son Dakika

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