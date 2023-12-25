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Kırşehir'de Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü programı düzenlendi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Vali H. Mete Buhara ve CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ile birlikte, Cacabey Meydanı ve Gazi Parkı'nda düzenlenen programda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı. Tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, 'Atatürk Koşusu' gerçekleştirildi ve günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Kırşehir\'de Atatürk\'ün Kırşehir\'e gelişinin 104. yıl dönümü programı düzenlendi
25.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:13
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Vali H. Mete Buhara ve CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ile birlikte, Cacabey Meydanı ve Gazi Parkı'ında düzenlenen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü programına katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki Temsil Heyeti üyelerinin, milli mücadele ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Ankara'ya giderken, 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e gelişlerinin 104. yılı dolayısıyla Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından Kılıçlı Köprüsü - Gazi Parkı güzergahında 'Atatürk Koşusu' gerçekleştirildi. Kaleden üç pare top atışını takiben Gazi Parkı'nda tarih öğretmeni Recai Yağmur tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi.

Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defteri'ne yazdığı metin, ardından da gençliğin Atatürk'e cevabı okundu. Program, Ödül Töreni ile son buldu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
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