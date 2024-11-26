Kırşehir'de Kadın Korosu Üyesine Kovulma Cezaevi: Psikolojik Şiddet İddiası - Son Dakika
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Kırşehir'de Kadın Korosu Üyesine Kovulma Cezaevi: Psikolojik Şiddet İddiası

Kırşehir\'de Kadın Korosu Üyesine Kovulma Cezaevi: Psikolojik Şiddet İddiası

Kırşehir'de Kent Konseyi Kadın Korosu'nda görevli Hatice Altıok Akdoğan, belediye başkanını eleştirdiği için korodan kovulduğunu iddia ederek psikolojik şiddet uygulandığını açıkladı. Akdoğan, kendisine kapıların kapatıldığı ve görüşme talep ettiği yetkililerle iletişim kuramadığını belirtti.

26.11.2024 16:21  Güncelleme: 16:27
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Kırşehir'de 5 yıldır gönüllü olarak Kent Konseyi Kadın Korosu'nda solist olarak çalışan kadın, belediye başkanı tarafından ağabeyine yapılan 'Rantçı' ithamını eleştirdiği için kovuldu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen kadın korosu konserinde konuşan ve Atatürk'ün portresini yapan kişiyi 'rantçı' olmakla itham eden Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun sözlerini sosyal platformda eleştirdiği için korodaki görevine 'Belediye Başkanına saygısızlık' yaptığı gerekçesiyle son verildiğini iddia eden Hatice Altıok Akdoğan, kendisine psikolojik şiddet uygulandığını söyledi. Akdoğan açıklamasında; "5 yıldır Kent Konseyi Kadın Korosu'nda solist olarak görev alıyorum. Konsere belediye başkanı da gelerek bir konuşma yaptı. Belediye başkanı konuşmasında ağabeyimle ilgili ithamda bulundu. Belediye başkanına saygısızlık yaptığım gerekçesiyle beni korodan attılar" dedi.

"Kapılar, yüzüne kapatıldı"

Eleştiri hakkını kullandıktan sonra görevinden alınmasını sindiremeyen ve belediye başkanıyla görüşme talebinde bulunan Akdoğan'a belediye görevlileri tüm kapıları kapattığını ifade eden Akdoğan; "Yetkililerle görüşmeye çalışmama rağmen hiçbir yetkili bize kapısını açmadı. Bundan da öte sorumluların hepsi bizi engelledi. Başkan Yardımcısı Nazım Köksal, 'Size burada geçit yok, eski beceriksiz yöneticiler sayesinde görev almışsınız, artık biz buradayız' diyerek meydan okudu" diye konuştu.

"Psikolojik şiddete maruz kaldı"

Belediye başkanı Selehattin Ekicioğlu'yla görüştürülmediklerini ve sorunlarını kimlere anlatacaklarını bilmediklerini anlatan Akdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü; "Hiçbir ücret talep etmeden hizmet verdiğim korodan bu şekilde onursuzca kapının önüne konulmak üzdü. Aynı şekilde ablam da atıldı korodan. Onda da illiyet bağını gerekçe gösterdiler. Başkan Yardımcısı Nazım Köksal, sahnede onu görmeye tahammül edemiyormuş. Keyfi işlem yaptılar. Bizlerin sosyal haklarını kısıtladılar. Kadına şiddete yönelik açıklamalar yaparlarken bize psikolojik şiddet uyguladılar."

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise katıldığı konserde, "Atatürk'ün yetiştirdiği çocuklar olarak Atatürk sevdası her zaman bizlerin içerisinde var. Adamın birisi Atatürk'ün resmini yapıyor ve bize 500 bin TL'ye satmaya kalkıyor. Başkası geliyor 'benim tarlamı imara aç, bin konut yapacağım' diyerek rant sağlamaya çalışıyor. Biri 300 bin TL'lik diğeri ise 10 milyarlık rant peşinde" ifadelerini kullanmıştı.

Kırşehir'de yaşayan emekli Astsubay Badahır Altıok, Kırşehir Belediyesinin kendisine Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki portresinin bedelini ödemediğini belirterek, 1 yıl boyunca belediyede kalan ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenen Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki portresini geri almıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Kadın Korosu Üyesine Kovulma Cezaevi: Psikolojik Şiddet İddiası - Son Dakika

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