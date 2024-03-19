Kırşehir\'de Cesarettepe Kahramanlık Parkı ve Mehmet Çavuş Anıtı açıldı

Kırşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cesarettepe Kahramanlık Parkı ve Mehmet Çavuş Anıtı, düzenlenen görkemli törenle açıldı.
Törene, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Baran Genç, diğer siyasi parti temsilcileri, Kent Konseyi, Şehir ve Gazi Dernekleri, STK'lar, ADD, ÇYDD, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri, Mehmet Çavuş'un torunu Mehmet Canpolat ve aile üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çanakkale kahramanı Mehmet Çavuş'un hayatının anlatıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:
"Sayın milletvekilim, değerli Mehmet Çavuş'un oğlu, torunları ve aileleri, Anadolu Şehit Aileleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclis Üyelerimiz, siyasi partilerimizin il başkanları, STK temsilcileri, değerli Kırşehirliler.
Bugün burada, 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümüne denk gelen ve kentimizin ana arterinde yer alan Mehmet Çavuş Cesarettepe Kahramanlık Parkı ve Mehmet Çavuş Anıtı'nın açılışını hep birlikte yapmanın gururunu yaşıyoruz.
Mehmet Çavuş'un özgeçmişini biraz önce arkadaşımız anlattı. Mehmet Çavuş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nda hep birlikte emperyalizmin ülkemize çökmesine karşı mücadele eden binlerce Mehmetçiğimizden birisiydi.
Kent Konseyi'nin araştırma ve çalışmasıyla Mehmet Çavuş da bizim gün yüzüne çıkan bir kahramanımızdı. Kırşehir Belediyesi olarak değerli kahramanımızın adına yakışır bir park yapmamız gerekiyordu. Bu bölge özel mülkiyetti. Göreve gelir gelmez hemen burayı istimlak ettik ve hemen ardından da parkın inşasına başladık. Aile ile diyalog halinde, Parkın Kırşehir'e yakışır ve Kırşehir'in gerçekten sembollerinden birisi olmasını amaçlayarak inşa ettik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Şehrin değişik yerlerinde yeşil alanlarımız var ama bizim için bu park alanı da şehrin sembolü olarak ayrı bir öneme sahip.
Vatanın vatan olmasında, bizlere vatan bırakılmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin hepsinin ruhları şad olsun. Gazilerimize de Allah uzun ömürler versin diyorum; çünkü biz onların sayesinde nefes alıyoruz, onlar nefesini verdi ki biz nefes alıyoruz. Bunun için hep birlikte biz, Türkiye'nin binlerce yıllık bağımsızlığını gelecek kuşaklara hep birlikte aktaracağız çünkü Atatürk 'ün dediği gibi 'Bağımsızlık bizim karakterimizdir'. Biz bu dünyanın neresinde olursa olsun Türk milleti olarak, Türk halkı olarak hep birlikte bağımsızlığımızı korumaya mecburuz. Çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir ülke bırakmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur diyorum. Bunun için buraya gelerek, Parkımızın ve Anıtımızın açılışına katılan siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Cesarettepe Kahramanlık Parkı ve Mehmet Çavuş Anıtı'nın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
Belediye Başkanı Ekicioğlu, Mehmet Çavuş'un torunu Mehmet Canpolat ve CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan'ın konuşmalarını takiben Mehmet Çavuş Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından mehteran takımı eşliğinde Cacabey Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Cacabey Meydanı'nda da şekersiz üzüm hoşafı ile tuzsuz mayasız ekmek dağıtımı yapıldı.
Son Dakika › Yerel › Kırşehir'de Cesarettepe Kahramanlık Parkı ve Mehmet Çavuş Anıtı açıldı - Son Dakika
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