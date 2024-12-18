Kış Çayı Tüketimi Hakkında Bilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kış Çayı Tüketimi Hakkında Bilgi

Kış Çayı Tüketimi Hakkında Bilgi

Eskişehir'de Koray Özkılıç, kış çaylarının her mevsim tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

18.12.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de aktar Koray Özkılıç, soğukların başlaması ile birlikte vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih eden kış çaylarının sadece bu dönemde kullanılmaması gerektiğini belirterek, her dönem yapılacak tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Koray Özkılıç öncelikle, kış çayları ile ilgili olarak medyada bir bilgi kirliliği oluşturulduğunu dile getirdi. Özkılıç, kış çayı olarak geçen ürünlerin içinde zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, hibiskus, ıhlamur, kuşburnu, ayva kurusu, elma kurusu ve hatmigül olduğunu aktardı. "Bu ürünlerin hiçbiri tek başına ya da diğerleriyle birlikte kullanıldığında bir sıkıntı oluşturmaz" diyen Kılıç; aksine kışın tüketimi artan bitki çaylarının öksürük, bronşit, nefes darlığı, astım ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına vücuda koruma sağladığını belirterek, "Kekik bir numaralı antiseptik özelliği olan üründür. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli bir ihracat maddesidir. Gelgelelim kekik yüksek tansiyon ve hipertansiyonu olan kişiler tarafından kesinlikle çok dikkatli kullanılmalı, aksi takdirde tansiyonu yükseltme özelliği var. Kekiğin 29 türü var Türkiye'de ve bizim topraklarımıza has, endemik bir bitki türü olması dolayısıyla Avrupa'nın ve dünyanın yegane ülkelerinden biriyiz. Fakat yine de tüketim olarak Avrupa'nın gerisindeyiz." dedi.

"Avrupa'da bunlar normal çay gibi tüketilirken biz anca hastalık geldikten sonra içiyoruz"

Özkılıç, kış çaylarının yalnızca hastalıklara karşı korunma amacıyla değil her zaman tüketilebileceğini söyleyerek, "Bu, antioksidan özelliğinden dolayı vücudun savunma mekanizmasını artırır. Aynı zamanda soğuk algınlığı, grip ya da nefes darlığını da hafif atlatmamızı sağlar. Kısaca doğal yaşantımızı 'Yatağa yatırmadan' iyileştirmeye ve pasif olarak atlatmaya yardımcı olur. Esas olarak hastalık gelmeden önce tüketmeliyiz ki bizi en başından beri korusun. Bugün Avrupa ülkelerine baktığımız zaman rezeneyi, anasonu ya da adaçayını normal çay gibi tüketiyorlar. Bizse hastalık geldikten sonra koştur koştur tüketme derdine düşüyoruz, 'Havalar soğudu aman grip olmayalım' diye. Keşke bunları normal zamanda da tüketsek ve olayı hastalanmadan çözsek" şeklinde konuştu. Bitki çaylarının tüketim sıklığı noktasında ise Özkılıç, zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın ve karanfil gibi çayların herhangi bir zararının olmadığını dile getirerek, şunlara dikkat çekti:

"Zencefil biraz uyku yapar o kadar"

"Tabii zencefili çok tüketirseniz mesela vücudu ısıtır ki bunu doğuda insanlar zaten bu amaçla da kullanıyor. Bunlar dışında bir yan etki yok. Bir tek adaçayı belki sakinleştirir, dinlendirir, biraz fazla uyku yapar o kadar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sağlık, Tarım, Yerel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış Çayı Tüketimi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:28:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kış Çayı Tüketimi Hakkında Bilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.