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- Kız futbol takımları antrenman amaçlı futbol müsabakası yaptı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız futbol takımları antrenman amaçlı futbol müsabakası yaptı.

Akıncılar Kapalı Futbol Sahası'nda karşı karşıya gelen Akıncılarspor ile Kütahyaspor kız takımları, centilmence dostluk maçı yaptı. Karşılaşmayı Tavşanlı Belediye Başkan yardımcısı Aziz Solmaz da izledi ve başarılar diledi.

Akıncılarspor kulüp başkanı Murat Göçmen, "Akıncılarspor bayan futbol takımı olarak biz yaklaşık 10 aydan bu yana kızlarımız ile beraberiz. Akıncılarspor bayan futbol takımı olarak 42 oyuncumuz var. Bizim şu anda destek alamadığımız için profesyonel liglere çıkma şansımız yok. Ama bu kızlarımızı değerlendirip profesyonel liglere gönderme şansımız var. Rakip takım Kütahyaspor'da 4 tane kendi kızımız oynuyor. Buradan yetişip buradan giden 4 kızımız var. Diğer profosyonel takımlara verdiklerimiz de var. Biz isterdik ki Tavşanlımızın bayrağını sallasınlar ve burada hizmet versinler ama nasip değilmiş" dedi.

Akıncılarspor kulüp başkanı Murat Göçmen ayrıca tüm iş adamları, kurum ve kuruluşların da başarılı sporculara destek vermesi gerektiğini ifade etti.