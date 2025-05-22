Kızılay'dan Yıl Boyu Kurban Desteği - Son Dakika
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Yerel

Kızılay'dan Yıl Boyu Kurban Desteği

22.05.2025 14:15
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Kızılay, 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' kampanyasıyla etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kızılay tarafından 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla yürütülen kampanya çerçevesinde hazırlanan kurban etleri, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kızılay, 2025 yılı vekaletle kurban kesim kampanyası çerçevesinde kurban kavurmalarının yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yemek ve kavurmaların hazırlandığı Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'ni ziyaret etti. Sarılar, Kızılay'ın yalnızca kriz anlarında değil, yılın her günü ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Her gün 44 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdığımız sıcak yemeklerle, ülkemizin dört bir yanındaki 46 sabit ve 157 mobil aşevimizle bu büyük sorumluluğu omuzlamaya devam ediyoruz" dedi.

"Bağışçılarımızın emaneti 365 gün boyunca sofralara ulaşacak"

'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' kampanyası çerçevesinde etlerin hijyenik ortamlarda işlenmesiyle uzun ömürlü konserve kavurma ürünlerine dönüştürüldüğünü vurgulayan Sarılar, "Bu kapsamda 2025 yılı vekaletle kurban kesim kampanyamız doğrultusunda hazırlanacak olan 800 gramlık et konserveleri, yıl boyunca ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacaktır. 4 bin 200 gramlık konserveler ise aşevlerinde pişen yemeklere konulmak üzere ülkemiz genelindeki 46 adet aşevi mutfağıyla buluşturulmaktadır. Bu rakamlar yalnızca gıda üretimini değil, aynı zamanda yıl boyunca kesintisiz devam eden sosyal yardım zincirimizin koordinasyonunu ve etkinliğini de yansıtmaktadır. Kızılay'ın kurban modeliyle bağışçılarımızın emanetleri sadece bayram günlerinde değil, 365 gün boyunca sofralara ulaşacak, insanlığın yükünü hafifletecektir" dedi.

Kızılay 2025 yılı yurtiçi kurban vekaleti 13 bin 250 lira, yurtdışı vekaletinin ise 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Sarılar, "Gazze ve Filistin'deki savaş mağdurlarına yönelik vekalet bedeli de 13 bin 250 liradır. Her bir bağış bir çocuğun, yaşlının ve ihtiyaç sahibinin duasına vesile olmakta, bir yemeğin ötesinde bir yaşam desteğine dönüşmektedir" diye konuştu.

Kurban ibadetinin sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir vicdan hareketi olduğunu vurgulayan Sarılar, Kızılay olarak kurban ibadetini güvenilir, şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir sistemle hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi. Kurban kampanyasının savaş, afet ve yoksulluk mağduru coğrafyalara ulaşan yardımlar olduğunu söyleyen Sarılar, "22 ülkede vekaletle kurban kesimi gerçekleştiriyoruz. İslami usullere uygun olarak veteriner hekim kontrolünde kesilmekte, kesim esnasında vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak mevcut ülke şart ve standartları çerçevesinde kesilen kurbanlar, aynı gün ihtiyaç sahiplerine de taze et olarak dağıtılmaktadır" diye konuştu.

Sarılar, 2023 yılında 106 bin vekalet, 2024'te ise 146 bin kurban vekaleti aldıklarını ifade etti. Sarılar, alınan bu vekaletlerle 2023 yılında 2 milyon 600 bin, 2024'te de 4 milyon 640 bin ihtiyaç sahibine ulaştıklarını, bu yılki hedeflerinin ise daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Türkiye, Kızılay, Güncel, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Yıl Boyu Kurban Desteği - Son Dakika

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