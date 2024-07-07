KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Balıkesir'de Seminer Verdi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Balıkesir'de Seminer Verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Balıkesir\'de Seminer Verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Danışmanı Orhan Tuğbay, Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali'ne katılarak bir seminer verdi. Tuğbay, Kıbrıs Barış Harekatı'nda en çok gazisi bulunan Balıkesir'e teşekkürlerini iletti ve Kıbrıs ile Balıkesir'i 'Kardeş Şehir' yapacaklarını söyledi.

07.07.2024 11:52  Güncelleme: 11:56
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KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Orhan Tuğbay, Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali'ne katılarak "Kazdağları'ndan Beşparmak Dağları'na Bitkilerin Kardeşliği" adlı bir seminer verdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda en çok gazisi bulunan Balıkesir'e ayrıca müteşekkir olduklarını vurgulayan Tuğbay, Başkan Ahmet Akın ile görüştüklerini ve Kıbrıs'tan bir şehir ile Balıkesir'i, "Kardeş Şehir" yapacaklarını söyledi.

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali'ne katılmak için Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Danışmanı Orhan Tuğbay, BAÇEM'de "Kazdağları'ndan Beşparmak Dağları'na Bitkilerin Kardeşliği" konulu bir seminer verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve Kıbrıs Türk halkının selamlarını ve sevgilerini ileterek konuşmasına başlayan Orhan Tuğbay, "1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapılmasıyla Türk Ordusu'nun ve Türkiye'mizin başarılı bir çıkartması sonrasında Kıbrıs'a gelen barışın 50. yılını, 20 Temmuz'da kutlayacağız. Bizim için gurur, sevgi ve birlikteliğin anlamını taşıyan Türkiye'de özellikle bu konuyu sizlerle paylaşmamı ve bu sevincimizi gururumuzu sizlerle de paylaşmamı istedi sayın cumhurbaşkanım. Bizler, 1974'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkler olarak hiçbirimizin; burnu kanamadan, kötü muameleye maruz kalmadan Türkiye'mizin güvencesi, garantörlüğü ve Türkiye'mizin askeri sayesinde orada mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Bunun hayat boyu devam etmesi ve anavatanımızın her zaman bizim başımızda olmasını da istiyoruz. Bu yönden de tüm anavatanımıza tüm Anadolu'muza teşekkür ediyoruz" dedi.

Tarih, şifa ve kültür temasıyla gerçekleştirilen Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali'nin daha çok kültür yönüne değinmek istediğini söyleyen Orhan Tuğbay "Kazdağları'yla Beşparmakdağları'nın kardeşliği için güzel işler yapacağız, Ahmet Akın Başkanımızla birlikte. Bir tane dağımız var o da Beşparmakdağları. Sizin o güzel Kazdağları'nın altında. Kıbrıs; aslında yüzölçümü çok da büyük olmayan doğusundan batısına 242 kilometre, kuzeyinden güneyine de 36 kilometre olan küçük bir ada. 189 bin hektar tarım arazisine sahip. Kendine has ürünlerin yetiştiği bir ada. Özellikle Akdeniz kültürü olduğu içinde narenciye ön plana çıkıyor. Portakal, limon gibi ürünlerde kendimizi geliştirdik, bunların kabuklarından uçucu yağ elde ettik. Onun dışında 600 bin civarında zeytin ağacımız var. Bunlardan toplamda yıllık 8-15 bin ton arasında rekolte elde ediyoruz. Adamız, maki bitki örtüsüne sahip. Patatesimiz dünyanın en iyi patatesi. Onun tohumlarını sizlere gönderebiliriz, burada yetiştirebilirsiniz. Bu güzel ortamda her şey çok güzel bir şekilde deneyimli ellerde yetişiyor, tebrik ediyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a düzenlemiş oldukları bu güzel organizasyonda kendilerine de yer verilmesinden dolayı teşekkürlerini ileten Orhan Tuğbay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini iletiyoruz kendisine. Çok başarılı bir festival izliyorum, görüyorum. Sayın başkanımızla da yapmış olduğum görüşmelerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'yle Kıbrıs'ta "Kardeş Şehir" projesini başlatacağız. Şöyle de bir şey var; Kıbrıs'taki 1974'teki Barış Harekatı'nın en fazla gazisi, Balıkesir'den ve bu da bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Balıkesir'e ayrı bir müteşekkiriz. Başkanımızla projeler yapıp daha büyük kardeşlik projeleri ve kültür projeleriyle bu birlikteliği bu güzelliği ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Balıkesir'de Seminer Verdi - Son Dakika

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