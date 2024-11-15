KKTC'nin 41. Yıl Dönümü İzmir'de Kutlandı - Son Dakika
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KKTC'nin 41. Yıl Dönümü İzmir'de Kutlandı

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KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü, İzmir'de törenle kutlandı. Başkonsolos I·nanıroğlu, destek vurguladı.

15.11.2024 11:43
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(İZMİR)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41'inci yıl dönümü İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41'inci yıl dönümü dolayısıyla, İzmir'de tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, kuvvet komutanları, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41'inci yıl dönümünü kutlayarak "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenliğe olan inancı sonucunda kurulmuştur" dedi.

"Ana vatanımızın desteği Kıbrıs Türkleri için asla vazgeçilmezdir"

Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuştuğunu belirten İnanıroğlu şunları söyledi:

"20 Temmuz 1974'te bizleri yok olmaktan kurtaran ana vatanımızın garantörlüğü ve her aşamadaki desteği Kıbrıs Türkleri için asla vazgeçilmezdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı adadaki barışın ve huzurun en önemli teminatıdır. 1974 sonrası adada kalıcı bir anlaşmaya varmak için Kıbrıs Türk tarafıyla ana vatan Türkiye'nin göstermiş olduğu tüm samimi ve iyi niyete karşı Rum tarafından maalesef olumlu bir yanıt alınamamış. 1975 yılında Kıbrıs Türk federe devleti kurulmuştur. 1975 yılında Kıbrıs Türkleri devletinden sonra, Rum tarafının uzlaşmaz yaklaşımları ve hiçbir anlaşmaya yanaşmamaları karşısında Kıbrıs Türk tarafı özgür iradesini kullanarak bundan tam 41 yıl önce 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. Kıbrıs Türk halkı bugün kendi devletinde, ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinde, güven ve barış içerisinde yaşamaktadır. 41 yıl geçmesine rağmen devletimizi tek tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir"

"KKTC'nin tüm dünyada tanınması için çalışacağız"

İnanıroğlu, ayrıca KKTC'nin tüm dünyada tanınması, iki devletli çözüm politikasının uluslararası toplumda kabul görmesi için var güçleriyle çalışarak KKTC'yi kalkındırmak için ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nun konuşmasının ardından halk oyunları gösterileri sergilendi.

KKTC\'nin 41. Yıl Dönümü İzmir\'de Kutlandı
Kaynak: ANKA

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