Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 96 İtfaiye Personeli Alacak - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 96 İtfaiye Personeli Alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 96 İtfaiye Personeli Alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alan 96 itfaiye eri alımı için ilana çıktı. Adaylar, başvurularını 21-29 Kasım 2024 tarihleri arasında yapabilecekler.

19.10.2024 11:33  Güncelleme: 11:34
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 96 personel alımı için ilana çıktı. İtfaiye eri alımı için çıkılan ilanda KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alanların başvuruda bulunabileceği açıklandı.

Türkiye'nin eğitim üssü haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi gücüne güç katmaya devam ediyor. Yeni istasyonlar açarak ve yeni araçlar alarak olaylara müdahale süresini kısaltan Kocaeli İtfaiyesi, bu kez de itfaiye personeli alımı için ilana çıktı. Sınava girmek isteyen adaylar başvuru formunu belediyenin internet adresi üzerinden temin edebilecek. Adaylar, elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak, başvuru formuna istenen belgeleri ekleyecek. Başvurular şahsen yapılacak ve posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkılan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere ilk defa atanmak üzere itfaiye eri alımı yapılacağı belirtildi. 96 itfaiye eri alımı için çıkılan ilanda KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alanların başvuruda bulunabileceği açıklandı.

Erkek ve Kadın adaylar başvurularını 21-29 Kasım 2024 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) elektronik olarak yapacak. 6 Aralık tarihinde sınava girmeye hak kazanan adaylar ilan edilirken adaylar daha sonra yazılı ve uygulamalı sınava girecek. 14 Aralık tarihinde yazılı sınav yapılırken 16-27 Aralık tarihleri arasında ise adaylar uygulamalı sınava tabi tutulacak. Söz konusu sınava askerlikle ilişiği olmayan, boyu 1 metre 67 santimden az olmayan erkek, 1 metre 60 santimden az olmayan kadın adaylar katılabilecek. Bununla birlikte boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmayacak. Ayrıca adayların 30 yaşını geçmemiş olması ve 2024 yılı KPSS'den en az 60 puan alması gerekiyor.

Diğer yandan adaylardan itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olma şartı aranıyor. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak da genel şartlar arasında. Adaylardan sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması isteniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 96 İtfaiye Personeli Alacak - Son Dakika

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