Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahire\'den İki Ödülle Döndü

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nden 2 birincilik ödülüyle döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4-7 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA 2024 Ödülleri'nde (LivCom SDG Awards) birincilik ödülleriyle layık görüldü. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesiyle ilk sırada yer alırken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İzmit Körfezi Balıklandırma Projesiyle kendi kategorisinde birinci oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne temsilen kazanılan ödülleri Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Şam ve Deniz Çevresi Yönetimi Şefi Yasin Yılmaz aldı. - KOCAELİ