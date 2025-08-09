Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Modern İtfaiye Binası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzunçiftlik'te hizmete açtığı modern itfaiye binasıyla yangınlara müdahale süresini kısaltarak bölgenin güvenliğini artırmayı hedefliyor. KBB Başkanı Tahir Büyükakın, toplamda 19 müfreze, yaklaşık 600 personel ve 135 araçla hizmet verdiklerini dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında gerekli projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yangınlara daha kısa sürede müdahale edip can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, Kartepe Uzunçiftlik bölgesinde yeni itfaiye grubu binasını tamamladı. Modern müfreze, hem teknik donanımı hem de çalışanlara sunduğu imkanlarla bölgeye büyük katkı sağlayacak. Kartepe İtfaiye Grubu Hizmet Binası'nın tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra; Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz, AFAD Kocaeli İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kocaeli Tarım Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu ile itfaiye ve AFAD personeli katıldı.

"19 müfreze, yaklaşık 600 personel ve 135 araçla hizmet veriyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe İtfaiye Grubu Hizmet Binası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin hızlı büyümesine dikkat çekti. İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesiyle ilgili önemli bilgiler veren Başkan Büyükakın, "Bazı hizmetler vardır ki Allah gerekli kılmasın deriz. Doktorlar için de aynısı geçerlidir ancak gerektiğinde mutlaka hazır olmak zorundayız. Kocaeli, her yıl büyüyor. Mevcut teşkilatımız ne kadar iyi hizmet verse de her yıl yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Toplamda 19 müfreze, yaklaşık 600 personel ve 135 araçla hizmet veriyoruz. Son 5 yıl içerisinde araçlarımızın yaklaşık üçte biri yenilendi. Kocaeli'de yangına ulaşma süresi ortalama 6 dakikanın altında. Bu, Avrupa standartlarında çok iyi bir rakam. Araçların, müfrezelerin ve ekiplerin sayısını artırmaya devam ediyoruz ki şehrimizde yaşayanlar huzur içinde uyuyabilsin." şeklinde konuştu.

"Kartepe İtfaiye Grubu 12 personelle hizmet veriyor"

Toplam 3 bin 296 metrekare alana kurulan yeni itfaiye binasında; zemin katta itfaiye araçları için geniş garaj alanı, garaj bakım ve onarım odası, haberleşme, vardiya amirliği, grup amirliği, yazı işleri, eğitim ve toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, iki depo, mutfak, dinlenme ve yemekhane yer alıyor. Birinci katta ise 6 yatakhane, mescit ve spor salonu bulunuyor. Kartepe İtfaiye Grubu; 1 amir, 4 şoför ve 7 itfaiye eri olmak üzere toplam 12 personelle hizmet veriyor. 3 vardiya sistemiyle çalışan ekipler, 1 kurtarma aracı, 2 arazöz ve 1 merdivenli araçla bölgenin güvenliğini sağlıyor. Açık alanı 2 bina, kapalı alanı ise bin 300 metrekare olan bina, Kartepe ve çevresinde itfaiye hizmetlerinin hızını ve kalitesini artıracak. - KOCAELİ