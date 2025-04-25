Kocaeli\'de 23 Nisan Eğlencesi: 30 Bin Çocuk Festivalde Buluştu

Kocaeli'de 23 Nisan'a özel düzenlenen "Bi Dünya Eğlence" şenlikleri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. 5 gün süren etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şenliklere katılan çocuklar, özel programlarla hem doyasıya eğlendi hem de aileleriyle güzel hatıralar biriktirdi. İzmit Milli İrade Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze'de gerçekleşen etkinlik ile atölyeler, 19-23 Nisan tarihleri arasında her gün binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Pek çok özel etkinliğin yanı sıra, ünlü pop sanatçısı Oğuzhan Koç da sahne aldı. Sanatçı, en sevilen şarkılarını vatandaşlar için seslendirdi.

Şenlikler boyunca kurulan iki ayrı sahnede birbirinden etkileyici gösteriler sunuldu. TRT yapımı sevilen müzikaller Rafadan Tayfa, Elif'in Düşleri, Arı Maya, Ege ile Gaga ve Kukuli, çocukların 23 Nisan coşkusuna neşe kattı. Çocuk konserlerinde sahne alan Burak Onurlu ve Lemi Filozof, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Halk oyunları ekiplerinden ateş gösterilerine, çocuk korolarından lokomotif bando takımına kadar birçok performans minik izleyicilerden tam not aldı.

Atölyeler düzenlendi

Şenlikler kapsamında birbirinden farklı temalarda atölyeler de düzenlendi. Uçurtma yapımından çömlek yapımına, mis kokulu sabunlardan ahşap tasarımına kadar pek çok atölye çocukların sanatsal yönlerini geliştirdi. Festivalin her köşesinde farklı bir heyecan yaşanırken, doğa ve bilim temalı atölyeler de yoğun ilgi gördü.

Spor parkurları, izcilik kampı, köy yaşamı, planetaryum deneyimi ve orman okulu gibi alanlarla her yaştan çocuğa hitap eden etkinlikler sunuldu. Bu atölyelerde çocuklar hem eğitici bir deneyim yaşadı hem de yeni arkadaşlar edinerek keyifli zaman geçirdi.

Binlerce çocuk eğlendi

Büyükşehir Belediyesi'nin 19-23 Nisan tarihleri arasında İzmit Milli İrade Meydanı'nda kurduğu festival alanında 55 stantta toplam 32 farklı atölye düzenlendi. Bu atölyelere 30 bin 500 çocuk katıldı. Festival süresince 11 farklı alanda düzenlenen etkinliklerden ise 22 bin 500 çocuk faydalandı. Kurulan ana sahnede 5 günde 16 etkinlik, performans sahnesinde ise 36 gösteri sergilendi. Renkli performanslar izleyicilerle buluştu.

Gebze'de gerçekleştirilen etkinlikler de büyük ilgi gördü. Buradaki etkinliklerde toplam 20 bin 250 ziyaretçi ağırlandı.

Etkinlikler, Büyükşehir Belediyesi'nin doğal yaşam alanları olan Ormanya ve Kuzuyayla'ya da taşındı. Ormanya'da 56 bin, Kuzuyayla'da ise 2 bin 300 ziyaretçi ağırlandı. Ormanya'da çocuklar için 5 alan etkinliği ve 5 atölye, Kuzuyayla'da ise 2 alan etkinliği ve 3 atölye gerçekleştirildi. - KOCAELİ