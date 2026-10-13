Kocaeli\'de 4 ilçede yol ve kavşak çalışmaları için ihale sözleşmesi imzalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yol yapım, kavşak düzenleme ve bakım-onarım çalışmalarını kapsayan 3 ayrı ihale kapsamında 2 milyar 827 milyon 958 bin 439 liralık sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 4 ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut yolların altyapı ve üstyapıları yenilenecek, ihtiyaç duyulan güzergahlarda genişletme ve düzenleme çalışmaları yapılacak. Yoğun trafik yükünün bulunduğu kavşaklarda da altyapı, üstyapı ve ulaşım düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

399 bin tonun üzerinde asfalt serilecek

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 399 bin ton asfalt serimi yapılması planlanıyor. Bunun 104 bin tonu bakım ve onarım, 223 bin tonu yol yapımı, 72 bin tonu ise kavşak düzenlemelerinde kullanılacak. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 15 bin metrekare parke, 18 bin metrekare mineral parke ve 5 bin metrekare granit parke olmak üzere toplam 38 bin metrekare parke imalatı yapılacak. Yol yapım işi kapsamında ise 80 bin 500 metrekare parke döşenecek.

Kavşak düzenlemelerine 617,5 milyon lira

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda gerçekleştirilecek kavşak düzenlemeleri için 617 milyon 498 bin 439 liralık sözleşme imzalandı. Çalışmalarla trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda ulaşımın iyileştirilmesi, ihtiyaç duyulan güzergahlarda yol genişletme ve yenileme çalışmaları yapılması hedefleniyor.

Bakım ve onarım çalışmaları 720 gün sürecek

Bölgede günlük kullanım nedeniyle yollarda oluşan deformasyonların giderilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmaları da yürütülecek. 675 milyon 999 bin liralık yatırımla gerçekleştirilecek çalışmaların 720 gün sürmesi planlanıyor. Bu kapsamda yama robotları, finişer ve robotlu sistemlerle asfalt tamiratları yapılacak. Hazır beton, baskı ve süpürge beton tamiratlarının yanı sıra deforme olan kaldırım ve meydanlar da parke taşlarıyla yenilenecek.

Saha çalışmaları için hazırlık yapıldı

Çalışmaların başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Hakan Kocatürk, Batı Bölgesi Şube Müdürü Tolga Dursun, yüklenici firma yetkilileri, çalışanlar ve belediye kontrolörleri bir araya geldi. Programda firmalara saha çalışmaları sırasında uyulması gereken kurallar, iş güvenliği ve çalışma düzeni hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerin şantiye kurulumlarını tamamlayarak sahaya inmesiyle dört ilçedeki yol yapım, kavşak düzenleme ve bakım-onarım çalışmalarının etaplar halinde başlaması planlanıyor.