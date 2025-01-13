Kocaeli'de 7 Bin Kişiye Deprem Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 7 Bin Kişiye Deprem Eğitimi Verildi

Kocaeli\'de 7 Bin Kişiye Deprem Eğitimi Verildi

Kocaeli Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, 2024 yılında 7 bin 265 kişiye deprem eğitimi vererek deprem bilinci oluşturmayı hedefliyor. Merkez, depremin etkilerini simüle eden eğitimlerle, katılımcıları can ve mal kaybını azaltma konusunda bilgilendiriyor.

13.01.2025 10:37  Güncelleme: 10:39
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Kocaeli'deki Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde 2024 yılında 7 bin kişiye deprem eğitimi verildi.

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'ni kurarak, uygulamalı deprem eğitimlerinin öncüsü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e herkese deprem bilinci oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Kocaeli ve Düzce gibi 10 farklı depremin gerçek ölçümleri kullanılarak yapılan deprem odası simülasyonuyla öğrenci ve yetişkinlere deprem bilinci aşılanıyor. Planlı çalışmalar sayesinde bir yandan depremin kentteki izlerinin silindiği, diğer taraftan da farkındalık oluşturmak için eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü çalışmalarda çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 7 bin 265 kişiye 2024 yılında uygulamalı eğitim verildi. Yapılan simülazisyonlar ile sarsıntıları birebir yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında hayat kurtarıcı noktaları yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Ziyaretçilere depremin fiziksel ve psikolojik etkilerinin tecrübe edilmesi yolu ile can ve mal kaybının en aza indirilmesi için tasarlanan deprem simülatöründe, deprem sırasında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği ve depremden korunmak için alınması gereken basit önlemler uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca eğitime katılan tüm katılımcılara deprem eğitim kitapçığı, katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Merkez aynı zamanda kentin önemli ve stratejik yerlerine Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile birlikte kurduğu ve işlettiği 41 adet ivme ölçer cihazı ile Kocaeli depremselliği an be an takip ediliyor. Deprem İzleme Merkezi'nde kurulan büyük ekranlar ve kullanılan uluslararası gelişmiş yazılım programları vasıtasıyla ulusal deprem aktivitesi izleniyor. Aynı zamanda Kocaeli'deki en küçük deprem hareketleri dahi takip edilerek, depremlerin yerleşim alanlarına etkisini, ilimizin deprem tehlike ve riskini belirleyecek şekilde gerekli ölçüm teknikleri ve cihazları merkez bünyesinde barındırılıyor. Sismolojik İzleme çalışmaları ile hasar yapıcı bir depremden hemen sonra deprem bölgesinde olması muhtemel yapısal hasarı ve can kaybını tahmini olarak hesaplamak, deprem senaryoları üretmek, deprem mühendisliği araştırmalarına altlık teşkil edecek deprem erken uyarı ve acil müdahale ve zarar azaltma çalışmalarına katkıda bulunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 7 Bin Kişiye Deprem Eğitimi Verildi - Son Dakika

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