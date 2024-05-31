Kocaeli\'de İsrail\'in Filistin saldırıları için dua edildi

İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için Kocaeli'de sabah namazının ardından eller semaya açıldı, dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" temasıyla tüm camilerde sabah namazında dua edileceğini duyurmuştu. İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'ne gelen vatandaşlar namazda saf tuttu. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için eller semaya açılırken dua edildi.
İsrail son olarak Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadır kente saldırı düzenlemiş, onlarca kişi ölmüştü. - KOCAELİ
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