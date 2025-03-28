Kocaeli\'de \'İyilik Kılavuzu\' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ramazan ayı boyunca yürütülen "İyilik Kılavuzu" yarışmasında 33 gün boyunca şehrin dört bir yanında iyilik rüzgarları estiren 300 takımdan dereceye giren 21'ine ödülleri verildi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde "Sözünü Tut, Sözünü Hatırla, Kendine Bir İyilik Yap" ana sloganıyla "İyilik Kılavuzu" projesini hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 33 gün boyunca şehrin dört bir yanında iyilik rüzgarları estirdi. Ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde 1200 gencin yarıştığı İyilik Kılavuzu'nda 300 takım Ramazan ruhunu anlatan bir kavram etrafında küslükleri sona erdirme, yaşlı ve hasta ziyareti, cami temizliği gibi çeşitli görevleri yerine getirerek iyilik yarışını tamamladı.

Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yarışma yöntemiyle iyilik fikrini merkeze alan yarışmanın ödül programı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Yazar Abdullah Kibritçi, STK temsilcileri, eğitmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Başkan Büyükakın'dan tebrik

Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İyilik Kılavuzu Ödül Gecesi'ne gönderdiği video mesajla, iyiliği Kocaeli'nden tüm dünyaya yayan gençleri tebrik etti. Büyükakın, "Sevgili gençler, bugün aranızda bulunamamaktan dolayı üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Aslında sizlerle beraber olmak ve Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğiniz tüm etkinliklerde gösterdiğiniz performansı bizzat tebrik etmek, sizlerle beraber bunun gururunu yaşamak isterdim. Ancak şehrimizi ve ülkemizi Avrupa Parlamentosu'nda temsil göreviyle şuanda Strasbourg'da bulunuyorum ve bu akşamki programınıza maalesef katılamıyorum. Sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. 30 gün boyunca iyiliğin Kocaeli'ye yayılması, iyiliğin tüm dünyaya yayılması, ülkemize yayılması için inanılmaz bir performans gösterdiniz. Sizleri tebrik ediyorum" dedi.

"Kocaeli'nin gençleri sadece iyilik yapmak için yarışmadı"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de törende yaptığı konuşmada, "Ramazan ayının ruhunu, bereketini ve manasını, şehrin dört bir yanına yaymak için yola çıktığımız programın finaline geldik. 300 takım ve 1200 gençle birlikte çıktığımız bu yolda her gün bir kavramı merkeze alarak 33 günlük süreçte iyiliğin yayıldıkça çoğaldığını, çoğaldıkça kalpleri yumuşatıp, şehri güzelleştirdiğini gördük. Kocaeli'nin gençleri sadece iyilik yapmak için yarışmadı, aynı zamanda iyiliği hayatlarının merkezine aldı" diye konuştu.

Berna Abiş'in konuşmasının ardından Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile Yazar Abdullah Kibritçi "İyiliğin Öyküsü" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

21 takıma ödülleri takdim edildi

İyiliği yaymak için yola çıkanların buluşma noktası olan İyilik Kılavuzu hareketinde, 300 takımdan dereceye giren 21'ine törenle ödülleri takdim edildi. Öte yandan Başkan Tahir Büyükakın yarışmayı tamamlayan tüm öğrencilere il dışı gezi hediye edileceğini açıkladı.

Birinciler

Ortaokul kategorisinde Sevgi Çınarı (Balkan turu), lise kategorisinde Kadirşinas Liderler (Özbekistan turu), genç yetişkin kategorisinde Alicenap Ruhlar (Umre ziyareti) birinci oldu. Takımlara ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş takdim etti.

İkinciler

Ortaokul kategorisinde Akıl Gücü (dizüstü bilgisayar), lise kategorisinde Disiplinin İzleri (dizüstü bilgisayar), genç yetişkin kategorisinde Cesaret Kalesi (dizüstü bilgisayar) ikinci oldu. Takımlara ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal takdim etti.

Üçüncüler

Ortaokul kategorisinde Şükür Yolcuları (10 bin TL'lik teknoloji çeki), lise kategorisinde Muhabbet Kervanı (10 bin TL'lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde Cömertlik Çınarı (10 bin TL'lik teknoloji çeki) üçüncü oldu. Takımlara ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen takdim etti.

Dördüncüler

Ortaokul kategorisinde Kanaat Bahçesi (5 bin TL'lik teknoloji çeki), lise kategorisinde Paylaşım Tacı (5 bin TL'lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde Barış Adımları (5 bin TL'lik teknoloji çeki) dördüncü oldu. Takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan takdim etti. - KOCAELİ