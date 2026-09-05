Kocaeli'de kadın ve genç üreticiler kooperatifte buluştu, Dağköy'de doğal üretim büyüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de kadın ve genç üreticiler kooperatifte buluştu, Dağköy'de doğal üretim büyüyor

Kocaeli\'de kadın ve genç üreticiler kooperatifte buluştu, Dağköy\'de doğal üretim büyüyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadın ve genç üreticilerin dahil olduğu doğal üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Kooperatif, 60 dekarlık alanda sebze üretimi yaparken, başkan Necla Akyazı modeli çevre köylere yaymayı hedefliyor.

Kocaeli'de kırsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla kadın ve gençlerin de dahil olduğu kooperatif çalışmaları destekleniyor. İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, doğal yöntemlerle gerçekleştirdiği üretim ve genişleyen üretici ağıyla kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Kadın ve gençlerin tarımsal üretimde daha fazla yer almasını önemseyen büyükşehir, kooperatifleşmeyi de üreticilerin güçlerini birleştirmesinde önemli bir araç olarak görüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü yetkilileri ve ziraat mühendisleri, İzmit Emirhan Mahallesi'nden üreticilerin de katılımıyla üye sayısını artıran Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Necla Akyazı'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınırken, üretim alanları gezilerek önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Üreticilerle yeni ürünler konuşuldu

Ziyarette ilk olarak çilek üretim alanı incelenirken, ardından ahududu ve böğürtlen bahçeleri gezildi. Üreticilerle gerçekleştirilen görüşmelerde mevcut üretimin geliştirilmesi, yeni ürünlerin değerlendirilmesi ve kooperatifin daha fazla üreticiye ulaşması konuları ele alındı. Bölgenin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve üretimin çeşitlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kadın ve genç üreticilere kooperatif desteği

Büyükşehir belediyesinin tarımsal destekleriyle üreticilerin üretim kapasitesinin artırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve pazarlama imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesi de bu anlayışın önemli örnekleri arasında yer alıyor. İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de büyükşehirin desteklerinden yararlanarak üretim altyapısını güçlendiren kooperatiflerden biri oldu. Kadın ve gençlerin öncülük ettiği kooperatiflerin desteklenmesiyle kırsalda üretimin devamlılığının sağlanması, genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi ve üreticilerin birlikte hareket ederek daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Doğal üretimle katma değer

Dağköy Kooperatifi, büyükşehirin destekleriyle yaklaşık iki yıldır doğal yöntemlerle ahududu ve böğürtlen üretimi gerçekleştirerek ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Bu yıl üretimine başlanan çilekte ise yeni üyelerin katılımıyla üretim alanlarının genişletilmesi planlanıyor. Emirhan Mahallesi Muhtarı Turan Aslan ve beraberindeki üreticilerin kooperatife üye olmasıyla iki mahallenin üreticileri ortak bir yapı altında buluştu. Böylece bölgedeki tarımsal üretim kapasitesinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

60 dekarda sebze üretimi

Kooperatifin 2 dekarlık serasında kornişon üretimi yapılırken, kooperatif ortakları da yaklaşık 60 dekarlık alanda çeşitli sebzeler yetiştiriyor. Üreticilerin elde ettiği ürünlerin pazarlaması kooperatif aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu sezon sözleşmeli tarım modeli kapsamında kornişon, salçalık domates, köy domatesi, pancar ve barbunya üretimi yapılıyor. Üretim sürecinde kimyasal ilaç ve kimyasal gübre kullanılmayarak doğayla uyumlu bir tarım anlayışı benimseniyor. Bu yöntemle hem toprağın korunması hem de sağlıklı ve güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Hedef, modeli çevre köylere yaymak

Dağköy Kooperatifi Başkanı Necla Akyazı, gerçek üreticilerin kooperatif çatısı altında buluşmasının üretim açısından önemli bir güç oluşturduğunu belirterek, oluşturulan modelin çevredeki diğer köylere de yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de kadın ve genç üreticiler kooperatifte buluştu, Dağköy'de doğal üretim büyüyor - Son Dakika

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