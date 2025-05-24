Kocaeli'de Kara Kutu Sistemi ile Afet Yönetimine Yeni Bir Soluk - Son Dakika
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Kocaeli'de Kara Kutu Sistemi ile Afet Yönetimine Yeni Bir Soluk

Kocaeli\'de Kara Kutu Sistemi ile Afet Yönetimine Yeni Bir Soluk
24.05.2025 09:07  Güncelleme: 09:14
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Kocaeli'de uygulanan 'Kara Kutu' sistemi, deprem ve afetlere karşı kesintisiz hizmet, haberleşme ve arama-kurtarma operasyonlarını hızlandırmayı vaat ediyor. Başkan Zinnur Büyükgöz, sistemin işleyişini ve Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Deprem ve afetlere karşı Türkiye'de ilk kez Kocaeli'de uygulanan Kara Kutu sistemi, dijital hizmetlerin kesintisiz sürmesini, haberleşmenin devam etmesini ve arama-kurtarma operasyonlarının hızlanmasını sağlayacak. Bu sistem, iletişim ve kurtarma çalışmalarında zamanla yarışan ekipler için hayati destek sağlayacak.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olası afetlere karşı dijital altyapının kesintiye uğramaması için geliştirilen ve Türkiye'de bir ilk olan "Kara Kutu" sisteminin tanıtımını yaptı. Başkan Büyükgöz, sistemin afet anında kesintisiz veri, iletişim ve yapı bilgisi sağlayarak arama-kurtarma çalışmalarını hızlandıracağını söyledi. Gebze Belediyesi, deprem ve afetlere hazırlık kapsamında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Kara Kutu" sistemini tamamladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin tanıtımında yaptığı açıklamada, kara kutu kavramının uçaklarda kullanıldığını hatırlatarak, bu sistemi afet durumlarında belediye hizmetlerinin ve iletişimin kesintisiz sürmesi için kurduklarını belirtti.

3 ana başlıkta hizmet verecek

"Kara Kutu" sistemini 3 temel başlık altında topladıklarını ifade eden Başkan Büyükgöz, "Birincisi, deprem veya herhangi bir afet anında Gebze Belediyesi'nde hiçbir şekilde veri kesintisi yaşanmayacak. Dijital belediyecilik hizmetleri kesintisiz sürecek. İkincisi, kent geneline yerleştirilen 36 baz istasyonu sayesinde haberleşme kesintiye uğramayacak. Depremlerden sonra en büyük problemlerden biri iletişimdir. Bu sistemle radyo link altyapısı üzerinden iletişim devam edecek. Üçüncüsü ise sistemin içerisine Gebze'deki tüm binaların mimari projeleri yüklendi. Böylece arama-kurtarma ekipleri afet anında hangi binada nasıl bir yapı olduğunu görebilecek. Böylelikle herhangi bir afet döneminde kurtarma ekipleri, o mimari projeye göre çalışmalarını yapacaklar. Hatta Hatay merkezli depremlerde her ekibimizin başını mimarlardan görevlendirdim. Mimarlar, binanın çöküş biçimine bağlı olarak, vatandaşların nereden kaçtıkları veya nerede olabileceklerini tahmin edip o bölgelerden kurtarma çalışmalarını yürüttü. Başka ekiplerin 4 saate ulaştıkları bir cesede veya yaralıya bizim ekiplerimiz 1.5-2 saatte ulaşmış oldu. Dolayısıyla biz Kara Kutu sistemine bütün binaların mimari projelerini yükledik. Deprem zamanında mimari projeyi ekiplerin eline verip operasyona öyle göndereceğiz" dedi.

"Türkiye'de ilk ve tek"

Sistemin mobil yedeklemeye sahip olduğunu da vurgulayan Başkan Büyükgöz, "Bu merkeze herhangi bir şey olması durumunda mobil sistem devreye giriyor. Adını da buradan alıyor; veri kaybı ve kesinti yaşanmıyor. Depreme hazırlık amacıyla başlattık ama şu anda da sahada pratik çözümler sağlıyor" diye konuştu.

GEAK ekibi 430 personelle sahada aktif rol aldı

Gebze Belediyesi'nin afetlere hazırlık kapsamında kurduğu GEAK (Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi) hakkında da bilgi veren Büyükgöz, " AFAD'a akredite, eğitim yetkisine sahip sayılı ekiplerden biriyiz. Bodrum yangınları, Kastamonu sel felaketi, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay depremlerinde görev yaptık. Sadece Hatay'daki depremde 430 personelle sahadaydık. Hatay'daki görevde mimari projelere hakim mimarlarımız sayesinde ekiplerimiz, diğer ekiplerin 4 saatte ulaştığı yaralılara 1.5-2 saatte ulaştı" ifadelerini kullandı.

Projenin toplam yatırım maliyeti 60-70 milyon TL"

Bu sistemin diğer belediyeler ve kamu kurumlarında da uygulanması gerektiğini belirten Başkan Büyükgöz, "Türkiye, afet kuşağında yer alıyor. Veri kaybı ve haberleşme kesintisi yaşanmaması için bu sistemin modüler şekilde yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Projenin toplam yatırım maliyeti 60-70 milyon TL. Bazı vatandaşlarımız bu maliyetin yüksek olduğunu düşünebilir. Ancak biz bir deprem ülkesiyiz. Tedbirlerimizi önceden almak zorundayız. Bu sistem bir lüks değil, ihtiyaçtır" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Zinnur Büyükgöz, Teknoloji, kocaeli, Türkiye, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Kara Kutu Sistemi ile Afet Yönetimine Yeni Bir Soluk - Son Dakika

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