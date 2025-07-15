Kocaeli tek yürek oldu: Meydan dolup taştı - Son Dakika
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Kocaeli tek yürek oldu: Meydan dolup taştı

Kocaeli tek yürek oldu: Meydan dolup taştı
15.07.2025 22:50  Güncelleme: 23:01
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15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Kocaelililer, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen anma etkinliklerinde bir araya geldi.

15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Kocaelililer, "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen anma etkinliklerinde bir araya geldi. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşünün ardından program, Milli İrade Meydanı'nda devam etti. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "15 Temmuz, kardan aydınlık bir sabaha uyanışın gecesidir" dedi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, İzmit Fevziye Cami önünde başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Saat 19.30'da toplanan on binlerce Kocaelili, ellerinde Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na yürüdü. 7'den 70'e binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte, "Türkiye Geçilmez" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartları taşındı. 9 yıl önceki milli direniş ruhu, birlik ve beraberlik mesajlarıyla yeniden canlandı.

Yürüyüşe Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve şehit yakınları ile gaziler de katılarak halkla birlikte yürüdü.

"O gece, kardan aydınlık bir sabaha uyanışın gecesi"

Ardından Milli İrade Meydanı'nı hınca hınç dolduran kalabalığa seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Temmuz'un bir yanıyla zifiri karanlık, diğer yanıyla ise "kardan aydınlık bir sabaha uyanışın gecesi" olduğunu belirtti. Büyükakın, "Bu gece, o gecenin yıldönümü. O gece bir yanında baktığınızda zifiri karanlık bir gece ama diğer yandan baktığınızda kardan aydınlık bir sabaha uyanışın gecesi. Çelikten bir iradenin zaferinin gecesi. 'İman varsa imkan vardır, korkma' diyenlerin gecesi. O gece annesiyle, babasıyla, evladıyla, dostuyla, eşiyle, çocuklarıyla vedalaşıp ya da yanına alıp cesurca meydanlara gelenlerin gecesi. 251 şehidimizin gecesi, gazi olanların gecesi, milletimizin gecesi. 'Ama, fakat' demeden bu meydanları dolduranların gecesi" dedi.

"O gece meydanda olanlar bilir ki, bu meydan doldu"

Tahir Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hep diyoruz ya; 'iman varsa, kararlılık varsa, cesaret varsa, imkan ve şeraitin ne olduğunun hiçbir önemi yok'. Bu meydanlarda gördük. O gece böyle değildi, bu meydan adı Milli İrade değildi. O gece meydanda olanlar bilir ki, bu meydan doldu. Haber verilmeden doldu. Evinden çıkıp gelenlerle doldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bir kez daha gördük. 'Gelsinler bakalım, toplarıyla tüfekleriyle ne yapacaklar görelim' sözünden sonra akın akın doldu. Şu an yine doldu. Yine sahip çıktınız. Başta aziz şehitlerimize gazilerimize ve onların biricik yakınlarına yürekten teşekkür ediyorum. Diğer yandan o gece herhangi bir gece de değildi. İlmek ilmek işlenmişler, yıllarca hazırlanmışlar. Göründüğü gibi buradan ibaret değillermiş. 40 yıl hazırlanmışlar. Aslında Anadolu topraklarına geldiğimiz günden beri defalarca hazırlandılar. Bunu ihanetin tarihiyle başlatırsak o zaman çok daha geriye gitmek lazım. Oradan başlattığında ise onların bu sevdadan hiçbir zaman vazgeçmediğini görürüz. Bu topraklar sayısız medeniyete mezar olmuş topraklar. Şu milletimizin kararlılığını gördükçe biz Hititlerden daha çok yaşayacağız bu topraklarda. İlelebet payidar olacağız. Dil belki değişecek, ifade ediş biçimini değişecek. Ama hep aynı şeyi söyleyeceğiz, hep 'Korkma' diyeceğiz. Hep, 'İman varsa imkan vardır, ben ezelden beri hür yaşadım, yaşarım' diyeceğiz. Biz böyle demeye devam ettiğimiz sürece bu topraklar, bu devlet ve meydanlar bizim olmaya devam edecek. Onlar çok güzel planlar yaptılar ama bir yerde hesap hatası yaptılar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim aziz milletimizin iman dolu göğsü vardı. Kaderin üstünde kader vardı, göklerden gelen bir karar vardı. O gece aziz milletimiz, iman dolu göğsünü siper etti. Bu milletin evlatlarının karşısında şaşırdı ve korkuyla karıştılar. İman galip geldi, kararlılık, cesaret galip geldi"

"Her zaman hazır olun"

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu topraklar tıpkı buzlu, dondurucu soğuk bir havada dışarıda uyumaya benzeyen topraklar. Bu topraklarda uyursanız ölürsünüz. Ayık olmak lazım, hazır olmamız lazım. At itiyle it izini birbirine karıştırmadığımızda, sap ile samanı birbirinden ayırdığımız müddetçe bu topraklarda kalmaya devam ederiz. Ama sakın ola ki vazgeçerler diye düşünmeyin. Asla tereddüt göstermeyin. Her zaman hazır olun, güçlü olun ki bu topraklar üzerindeki varlığımız ilelebet payidar olsun. Aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, onların saygıdeğer yakınlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu milletin tüm evlatları, sizin evlatlarınız; bunu asla unutmayın diyorum. Siz bu meydanları doldurduğunu sürece yeni yüzyılda kardeşlik ve barış içinde yürüyeceğimize beni inandırıyorsunuz." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli tek yürek oldu: Meydan dolup taştı - Son Dakika

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