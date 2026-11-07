Kocaeli Üniv.\'den yaklaşık 60 gönüllü, koruma altındaki çocuklarla sinemaya gitti

Kocaeli'de üniversite öğrencileri, devlet koruması altındaki çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Çocukları Karamürsel'de sinemaya götüren gönüllüler, haftalık buluşmalar ve farklı etkinliklerle onların hayatına dokunarak yüzlerini güldürüyor.

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğrencileri, devlet koruması altındaki çocukların hayatlarına dokunmak için yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle gönül köprüsü kuruyor. "Gençler Çocuklar ile Buluşuyor" protokolü kapsamında çocuklarla bir araya gelen üniversiteliler, eğitimden sosyal faaliyetlere kadar pek çok alanda miniklere destek oluyor. Proje koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yavuzyılmaz'ın yürüttüğü çalışmada, öğrenciler çocuklarla birebir eşleşerek haftalık buluşmalar gerçekleştiriyor. Yaklaşık 60 öğrencinin gönüllü olarak yer aldığı projede çocukların derslerine yardımcı olunuyor, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda çocuklar, Karamürsel'de gerçekleştirilen sinema etkinliğinde üniversiteli gönüllülerle birlikte çizgi film izledi. Bazı çocukların hayatlarında ilk kez sinema deneyimi yaşadığı etkinlikte, miniklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Bilgi yarışmaları, şenlikler ve farklı organizasyonlarla devam eden proje, üniversite öğrencileriyle çocuklar arasında kalıcı bağlar kurulmasını hedefliyor.

"Öğrenciler sevgi evlerindeki çocuklarla birebir eşleşiyor"

Projeyi 2 yıldır sürdürdüklerini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yavuzyılmaz, "Biz, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çocuk yuvalarıyla imzaladığımız protokol çerçevesinde bu projeyi üniversitemizde yaklaşık iki yıldır yürütüyoruz. Gölcük'teki sevgi evleri ve çocuk evleriyle birlikte projeyi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz, bu sene yaklaşık 60 öğrenci olmak üzere, sevgi evlerindeki çocuklarla birebir eşleşiyor. Her hafta en az bir saat, bir buçuk saat çocukların gelişimlerine, ödevlerine ve diğer aktivitelerine destek olmak amacıyla onlarla vakit geçiriyorlar. Bunun dışında da farklı faaliyetler düzenliyoruz. Örneğin bugün sinema etkinliği kapsamında çocuklarla birlikte çizgi film izliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Kocaeli genelinde bu çapta ve büyüklükte bir projeyi yürüten başka bir kurum yok. Türkiye genelinde de bu ölçekte bir projeyi yürüten okul ya da kurum görmedik. Bu projenin bir model olmasını ve diğer okullara da örnek teşkil ederek Türkiye genelinde yayılmasını istiyoruz. Projenin hem çocukların gelişimine hem de üniversite öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağladığını görüyoruz" diye konuştu.

"Hayatında ilk kez sinemaya gelen öğrencim var"

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencisi ise "Bugünkü etkinliğimizin amacı çocuklarımızın daha sosyal olmalarını sağlamak. Bizim açımızdan da kendimizi ifade edebilmemize çok büyük katkı sağlıyor. Örnek vermek gerekirse, şu anda yuvada birlikte olduğum öğrencim hayatında ilk defa sinemaya gitmiş. Bunu duyduğumda çok duygulandım. Bu tür etkinliklerimizin sürekli olmasını ve umarım tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocukların hayatlarında bir umut olmak bizim için çok güzel"

Gönüllü olarak projede yer aldığını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Duygu Nazlı Demirci, "3 yıldır gönüllü olarak projede yer alıyorum. Çocukların hayatlarında bir umut olmak bizim için çok güzel bir şey. Bugün gerçekleştirdiğimiz sinema etkinliği de bunun bir parçası. Tüm çocuklar çok mutlu oldular, çok seviniyorlar. Bunun dışında çocuklarla birlikte daha birçok proje gerçekleştiriyoruz. Pasta şenlikleri, bilgi yarışmaları gibi etkinlikler düzenliyoruz. Onların hayatlarına dokunabilmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.