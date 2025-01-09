Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı'dan 2025 Hedefleri - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı'dan 2025 Hedefleri

Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı\'dan 2025 Hedefleri

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 275 gününü geride bıraktığı görev süresinde 2024 yılında yapılan projeleri değerlendirdi ve 2025 yılı için hedeflerini açıkladı. Başkan Arıcı, ilçenin çehresini değiştiren projelerle daha yaşanabilir bir Koçarlı için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

09.01.2025 12:30  Güncelleme: 12:33
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Seçildiği günden bu yana 275 günü geride bırakan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı; "2024 yılında ilçemizin çehresini değiştiren projelere imza attık. 2025 yılında da hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Göreve geldiği günden itibaren 275 günü geride bırakan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 2024 yılını değerlendirdi. Başkan Arıcı, yaptığı açıklamada geride kalan bir yılda ilçeye kazandırılan hizmetleri ve 2025 hedeflerini paylaştı. Belediye olarak vatandaş odaklı çalışmalara imza attıklarını belirten Arıcı, "2024 yılında ilçemizin çehresini değiştiren projelere imza attık. 2025 yılında da hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Koçarlı, daha yaşanabilir ve modern bir ilçe olacak" dedi.

Başkan Arıcı, göreve geldikten sonra belediye ekipleriyle birlikte hızlı bir şekilde sahaya indiklerini belirtti. 2024 yılında başladıkları ve hayata geçirilen projeler ve çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Arıcı, "Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri ile tüm mahallelerimize hizmet götürdük. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun da destekleri ile hizmet gitmeyen mahallemiz yok" şeklinde konuştu. Başkan Arıcı vatandaşlarının yanında olduğunu her an hissettirerek, şoför esnafı, yerel esnaflar, pazar yerlerini ve mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinleyerek her an yanlarında olduğunu hissettirdi.

Vatandaşların kendilerine verdiği güven ve destekle çalıştıklarını ifade ederek 2024'te yapılan çalışmaların 2025'te daha da büyüyerek devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Arıcı; "Geride bıraktığımız bir yılda ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için tüm ekibimizle yoğun bir çaba gösterdik. 2025 yılında bu çalışmalarımızı katlayarak sürdüreceğiz. Hedefimiz, Koçarlı'yı daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir ilçe haline getirmek" diye konuştu.

2025 yılı için planlanan projelerinden de bahseden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı; "İlçemizin çehresini değiştirerek, yeni sosyal alanlar kazandıracağız. İlçe girişimizin Koçarlı'ya yakışır bir şekilde düzenlenmesi ile yapacak olduğumuz projeler ve yatırımlarla 2025 yılı bizim için hizmet yılı olacak. Koçarlı'da yılların sorunu olan çöp döküm alanımızın taşımasında büyük bir kısım gerçekleşti. 2025 yılında da devam edeceğiz. Eski cezaevini düzenleyerek ilçemize kazandırıyoruz. Kısa zaman sonra açacak olduğumuz ve Koçarlı'ya kazandıracak olduğumuz Koçarlı Market ile de Kadın girişimcilerin desteklenmesinden, Tarımsal kalkınma projeleriyle üreticilerimize sahip çıkacağız" dedi.

"Güçlü Koçarlı için çalışmaya devam"

Başkan Arıcı ayrıca, ilçe halkına ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "275 gündür sahada vatandaşlarımızla iç içeyiz. Halkımızın bizlere verdiği güven ve destek, yaptığımız her işte en büyük motivasyonumuz. Halkımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Koçarlı'yı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2024 yılında önemli projelere imza attık. 2025 yılı için hedeflerimizi büyüttük. Güçlü ve modern bir Koçarlı inşa etme yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılı, güçlü Koçarlı'nın inşasında çok önemli bir yıl olacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı'dan 2025 Hedefleri - Son Dakika

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