Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Bauma Fuarı\'nda Kayseri\'ye Yatırımlar İçin Teknolojik İncelemelerde Bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri ve Kocasinan'a yapılacak yatırımlara yön vermek amacıyla Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Bauma Fuarı'na katıldı. İş makineleri ve inşaat teknolojileri alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan fuarda, en son teknoloji ürünleri yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'ye ve Kocasinan'a çağ atlatacak teknolojileri yerinde inceledik; artık daha güçlü, daha yenilikçi adımlar atacağız!" dedi.

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ve 07-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen BAUMA 2025 Uluslararası İnşaat Makinaları, İnşaat Malzemesi Makinaları, İnşaat Araçları ve Madencilik Makinaları İhtisas Fuarı'na katılan Başkan Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada, yerli ve milli firmaların da fuarda güçlü bir şekilde yer almasının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, "Kendi mühendislerimizin, kendi markalarımızın bu küresel arenada boy göstermesi göğsümüzü kabarttı. Kayseri'miz ve Kocasinan'ımız için en iyisini hedefliyoruz" diyerek, Kocasinan'ın geleceğine teknoloji ve inovasyonla yön vereceklerini belirtti.

Kocasinan'ın, teknolojik gelişmelere ve inovasyona olan katkılarıyla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Yerli üreticilerimizin ve mühendislerimizin uluslararası platformlarda yer alması, şehrimizin ve ilçemizin markalarını daha da güçlendirecek. Biz de bu gelişmeleri destekleyerek, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için her türlü adımı atacağız. Teknolojinin Gücüyle Kayseri ve Kocasinan'a Çağ Atlatacağız. Kocasinan'ın teknoloji ve inovasyona dayalı projeleri, gelecekte daha büyük bir ivme kazanarak, Kayseri'nin ve Türkiye'nin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu. - KAYSERİ