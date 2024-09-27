Kokarca Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kokarca Popülasyonu Artıyor

Geniş Video İzle

Profesör Yıldırım, kokarca böceğiyle mücadelede üreticilerin sorumluluğunu vurguladı.

27.09.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Yıldırım, kokarca böceğini üremesinde patlama yaşandığını belirterek, kahverengi kokarcanın sadece fındık değil, sebze ve meyvelerde de zarar verdiğini söyledi. Böceğin yoğun olmadığı yerlerde kimyasal mücadeleyi önermediklerini ifade eden Yıldırım, vatandaşlara özellikle kışın böcekleri toplayıp gömmelerini önerdi.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Yıldırım, tarım alanlarını etkileneyen 'kokarca böceği' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Popülasyonun çok yüksek olmadığı yerlerde ilaçla mücadeleyi önermediğini belirten Yıldırım, devlet kadar üreticinin de bu soruna çözüm araması gerektiğini vurguladı.

" Sakarya'dan tekrar buraya doğru gelme durumu söz konusu"

Prof. Dr. İsmet Yıldırım şunları söyledi:

"Kokarca ile ilgili olarak şunu söyleyebiliriz; kokarca Gürcistan'dan ülkemize geldi. Kahverengi kokarca tek başına fındıkta değil bir çok sebzede ve meyvedede zararlı olabiliyor. Büyük bir patlama yaşandı popilasyonda bu tamamen o yılın iklim koşullarına bağlı olarak uygun olması yani onun üremesi ve çoğalması ve mücadelenin yetersiz kalması sonucu gerçekleşen bir durum. Bugün Batı Karadeniz'e doğru yayılmış durumda, söylenen şu var; Sakarya'da yoğun olarak görülüyor, Sakarya'dan geri döndü Akçakoca bölgesine doğru geliyor. Aslında bu ilginçtir, Doğu'dan geliyor Düzce'ye gelmişti, fındık alanlarında biz bunu gördük. Sakarya'ya gitmişti tekrar bir yoğunluk var demek ki Sakarya'dan tekrar buraya doğru gelme durumu söz konusu."

"Üretici bu sorumluluğu yüklenecek yoksa sorun çözülmez"

Kokarca ile mücadelenin nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi veren Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kısaca şöyle söyleyebiliriz ki; mücadelede ilaçlı bir mücadeleyi her zaman önermiyoruz çünkü ilaçların bir çok insana ve çevreye doğa dengesini ekosisteme olumsuz etkileri var. Biz bu mücadeleyi yani kimyasal ile mücadeleyi yani böcek ilaçları diyoruz, mücadeleyi popilasyon çok yoğunsa yani diğer mücadele şekilleri yeterli kalmayacaksa popilasyonu aşağı çekmek için kimyasal mücadele öneririz. Şimdi bu durumda şöyle bir şey çıkıyor karşımıza, kimyasal mücadele yoğun olduğu yerlerde popilasyonu düşürmek için mutlaka yapılmalı ve daha sonraki mücadele şekilleri örnek olarak biyoloji mücadelede Samuray arısının kullanımı veya fungus dediğimiz bazı organizmalar var onlar kullanılabilir. Üretici bu rolü oynamazsa tabii ki devletin yapacağı bütün mücadelede çok da yeterli olmayacak. Yani önce üretici bu sorumluluğu yüklenecek, evine, ahırına, damına böcek geldiğinde kışlamak için, kışın sıcak yerler arıyorlar, orada kışlamak üzere misafir oluyorlar. Daha doğrusu işte bu durumda üretici mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Önümüzde kış mevsimi geliyor, üretici evlerinde, bacalarında, samanlıklarında nerede bu böcek varsa bunları toplayıp bir şekilde yok edebilirler ama kimayasal mücadele ile değil. O kadar zor değil onları toplayıp, evini nasıl süpürüyorsa onları süpürüp gömebilir, bir şekilde öldürebilir, yok edebilir,öncelikle bunun mutla yapılması gerekiyor, böcek sayısının düşürülmesinde en önemli mücadele budur."

Kokarca Popülasyonu Artıyor
Kaynak: ANKA

Düzce Üniversitesi, İsmet Yıldırım, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Tarım, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kokarca Popülasyonu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
09:14 Cansız bedenini kocası buldu 18 günlük evli kadının sır ölümü Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
15:09 Ünlü sanatçıyı ’’Kilon kadar altın vereceğiz’’ deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı Ünlü sanatçıyı ''Kilon kadar altın vereceğiz'' deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı
14:51 Engin Polat, Dilan Polat’ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış
14:41 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı
14:27 Türkiye haritası değişebilir İşte il olması gündemde olan 24 ilçe Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
14:22 Bursa halkına aşkın tanımını sorduk Bursa halkına aşkın tanımını sorduk
14:09 Dibimize kadar geldiler İsrail, Lübnan’dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü
14:05 Bomba iddia Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa’da fabrika kuracak Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak
13:45 Makas açılıyor Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 11:22:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kokarca Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement