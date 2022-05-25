Damattan nikah masasında anlamlı cevap: "Şehitler ölmez vatan bölünmez" - Son Dakika
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Damattan nikah masasında anlamlı cevap: "Şehitler ölmez vatan bölünmez"

25.05.2022 18:31

Damattan nikah masasında anlamlı cevap: "Şehitler ölmez vatan bölünmez" Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bitlis Hizan da görevli Jandarma Komando Uzman Çavuş Yunus Can Akdağ, İnegöl Devlet Hastanesinde görevli Hemşire Halise Zehra Kazkan ile dünya evine girdi.

Damattan nikah masasında anlamlı cevap: "Şehitler ölmez vatan bölünmez"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bitlis Hizan da görevli Jandarma Komando Uzman Çavuş Yunus Can Akdağ, İnegöl Devlet Hastanesinde görevli Hemşire Halise Zehra Kazkan ile dünya evine girdi. Nikah memurunun talebi üzerine Komando ayağa kalkıp, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" "evet" diyerek, evliliğini onayladı.

Komando Akdağ ve Hemşire Kazkan'ın nikah töreni İnegöl Belediyesi Nikah dairesinde gerçekleştirildi. Nikah memurunun evlilik sorusuna hemşire Kazkan, evet derken, Komando damat ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez, evet" dedi. Verdiği yanıtla, salonda alkış aldı.

Damattan nikah masasında anlamlı cevap: Şehitler ölmez vatan bölünmez
Damattan nikah masasında anlamlı cevap: Şehitler ölmez vatan bölünmez
Damattan nikah masasında anlamlı cevap: Şehitler ölmez vatan bölünmez
Damattan nikah masasında anlamlı cevap: Şehitler ölmez vatan bölünmez

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Damattan nikah masasında anlamlı cevap: 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' - Son Dakika


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