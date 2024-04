Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu: "Tarihe Geçecek Bir Konak Yaratacağız"

Yerel

Yeni dönemin ilk meclis toplantısını yöneten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, halktan yana, hızlı çözüm üreten, sosyal demokrat bir belediyecilik yapacakları mesajını verdi. Başkan Mutlu, "Önümüzdeki 5 yıl bütün meclis üyelerinin katılımıyla, oy birliğiyle kararlar alarak tarihe geçecek bir Konak yaratacağız" diye konuştu.

Konak Belediye Meclisi'nin yeni dönemdeki ilk toplantısı Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yönetiminde gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen ilk oturum İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Başkan Mutlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Yeni dönemde tarihe geçecek bir Konak yaratacaklarını ifade eden Başkan Mutlu, sosyal demokratik belediyecilik ve eşit hizmet vurgusu yaparak şöyle konuştu:

"Büyük emeklerin ve uzun çalışmaların ardından ülkemizde büyük bir değişim ve bahar yaşadık. Son derece mutluyuz, umutluyuz. Liyakatle, daha çok kadın ve daha çok gençle birlikte yerel yönetimlere geldik. Böyle büyük bir dönüşümün parçası olmaktan, bunun içinde yer almaktan ve bugün burada hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Umuyorum önümüzdeki 5 yıl bütün meclis üyelerinin katılımıyla, oybirliğiyle kararlar alarak tarihe geçecek bir Konak yaratacağız."

"ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI, İŞE KOYULMA ZAMANI"

Güçlü bir ekiple yola çıktıklarına ve Konak'ı makamdan değil sokaklardan yöneteceklerine de dikkat çeken Başkan Mutlu, ilçedeki her mahallede çalışma yaptıklarını ve çözüm önerileriyle göreve geldiklerini hatırlattığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Kentimizde de ülkemizde de pek çok sorun var. Seçim çalışmaları boyunca ve öncesinde bu sorunları birebir öğrenme, deneyimleme ve çözüm yöntemlerini de hazırlama şansı bulduk. Herkes sahada çok aktifti. Hazır çözüm önerileriyle, bunları yapma becerimizle buradayız. Dolayısıyla önümüzdeki beş yılda daha güçlü, yenilenmiş, yaşayanların daha mutlu ve keyifli olduğu bir Konak yaratacağız. Her mahalleye gittik ve her mahallenin sorunlarını ayrı ayrı çıkardık. Bu sorunların çözüm yöntemlerini de konuştuk. Şimdi çalışma zamanı, işe koyulma zamanı. Konak'ı masa başında değil sokaklardan yönetmek için geldik. Bayramda da alandaydık. Sorunları yerinde saptayarak çözme yolunda ilk adımları attık."

"KADININ SESİ DAHA GÜR ÇIKACAK"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni dönemde kadının sesinin daha gür çıkacağını ve sosyal demokratik belediyecilik uygulayacaklarını dile getirerek, "Öncelikle kadın bir belediye başkanı olduğu için kadınların sesinin çok daha gür çıkacağı, gençlerin kaygılarından arınıp umutla dolacağı, engellilerin sosyal hayata, kamusal hayata engelsizce katılabileceği, sosyal ve halkçı, toplumcu, sosyal demokratik bir belediyecilikle herkesin mutlu, umutlu olduğu bir Konak olacak" dedi.

ADİL KENT EŞİT YURTTAŞ

Yola, adil kent, eşit yurttaş diyerek çıktıklarını hatırlatan Başkan Mutlu tüm mahallelere eşit hizmet ulaştıracaklarını belirtti ve sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:

"Konak'ta yaşayan 330 bin kişinin birbirine eşit hissettiği, bir mahallede yaşayanın diğer mahallenin daha fazla hizmet aldığı yolunda bir duyguya, düşünceye kapılmadığı; herkesin yan yana, omuz omuza olduğu, kimsenin bir adım önde ya da geride hissetmediği ve herkesin eşit hizmet almaktan mutlu olduğu bir Konak isteğiyle yola çıktık. Tüm mahallelere eşit hizmetin dağıtılacağı, Konak Belediyesi bütçesinin tüm mahallelerde eşit olarak hizmete dönüşeceği, karar alma süreçlerinde de mahalle meclislerinden başlayarak herkesin aktif olarak içinde yer alacağı bir Konak için yola çıktık. Çalışmaya, komşularımızın huzurlu yaşadığı, mutlu olduğu bir Konak hayaliyle başlıyoruz."

ŞEFFAF YÖNETİM

Başkan Mutlu, 5 yılın sonunda Konak'ta yaşayanların "İyi ki Konak'ta yaşıyorum" diyeceğini ifade ederek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Açık, şeffaf, hesap verebilir bir yerel yönetim modeli oluşturmak istiyoruz. Rantçı değil halkçı belediyecilik, sloganımız. Tüm bu süreçlerde kamunun yararı, toplumun yararı bizim önceliğimiz olacak. Beş yılın sonunda da herkes 'İyi ki Konak'ta yaşıyorum, her şey ne kadar güzel, ne kadar mutluyum' diyecek. Tüm meclis üyelerimizin, ilçe başkanlarımızın, bürokratlarımızın, hepimizin yolu açık olsun. Kararların oybirliğiyle alındığı, keyifli, mutlu; birlikte ortak akılla, güzel üretim yaparak, her bir Konaklıya tek tek dokunduğumuz, her bir mahalleye hizmet götürmeyi başardığımız bir beş yıl olsun. Güzel bir beş yıl dileğiyle çalışmalarımız başlıyor, hayırlı olsun."

KOMİSYONLAR SEÇİLDİ

Yeni dönemin ilk toplantısını CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Ak Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, CHP Konak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu ve yönetim ile Konak Belediyesi bürokratları takip etti. Konak Belediye Meclisinin yeni dönemdeki ilk toplantısında divan katibi, başkan vekilleri, encümen, ihtisas komisyonları ve kurum temsilcileri seçildi. Yapılan oylamalar sonucu seçilen isimler şöyle oldu:

Konak Belediye Meclisi Divan Katibi (asil)

Simge Tokgöz

Behçet Emir

Taner Deniz

Konak Belediye Meclisi Divan Katibi (yedek)

Emrah Kazımoğlu

İlhan Önen

Çetin Taylanhan

Meclis 1. Başkan Vekili

Kazım Umdular

Meclis 2. Başkan Vekili

Emine ışık Doğusoy

Belediye Encümeni

Aras Kaynarca

Emine Işık Doğusoy

Hamit Mumcu

Konak Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Üyeleri:

İmar Komisyonu:

Saygın İkiz

Aras Kaynarca

Mert Uslu

Ayşın Akyarlı Savatlı

Hakan Yıldız

Plan ve Bütçe Komisyonu:

Ahmet Yıldız

Alaaddin Kurt

Saygın İkiz

Kazım Umdular

İlhan Önen

Hukuk Komisyonu:

Ayşın Akyarlı Savatlı

Çetin Taylanhan

Melda Erbaykent

Ahmet Yıldız

Ali Hakan Kerci

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu:

Alaaddin Kurt

Simge Tokgöz

Emrah Kazımoğlu

Murat Yıldız

Emrah Erol

Sosyal Hizmet, Sağlık ve Engelsiz Yaşam Komisyonu:

Tuğçe Gülcüler

Cem Eren

Abdullah Siyahkoç

Hamit Mumcu

Hasan Uzunkaya

Esnaf Komisyonu:

Erhan Kahraman

Murat Arat

Abdullah Siyahkoç

Şerafettin Bahtiyar

Taner Deniz

İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu:

Melda Erbaykent

Cem Eren

Tuğçe Gülcüler

İlhan Yaman

İsmail Özen

Turizm Geliştirme, Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu:

Emine Işık Doğusoy

Nazlı Kayı

Behçet Emir

Ayşın Akyarlı Savatlı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu:

Nazlı Kayı

Tuğçe Gülcüler

Melda Erbaykent

Simge Tokgöz

Kader İlhan

Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme Komisyonu:

Mert Uslu

Aras Kaynarca

Saygın İkiz

İlhan Yaman

İlhan Önen

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu:

Nazlı Kayı

Tolga Küleş

Simge Tokgöz

Çetin Taylanhan

Faruk Kartal

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu:

Simge Tokgöz

Tuğçe Gülcüler

Hamit Mumcu

Ayşın Akyarlı Savatlı

Faruk Kartal

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu:

Nazlı Kayı

Behçet Emir

Birol Özkardeşler

Ayşın Akyarlı Savatlı

Yusuf Çoban

İnsan Hakları ve Emek Komisyonu:

Cemal Küpeli

Cem Eren

Tolga Küleş

Ahmet Yıldız

Ali Peynirci

Birlik temsilcilikleri:

Tarihi Kentler Birliği:

Aras Kaynarca (asil)

Mert Uslu (yedek)

Ege Belediyeler Birliği:

Hamit Mumcu (asil)

Birol Özkardeşler (yedek)

Kıyı Ege Belediyeler Birliği:

Erhan Kahraman (asil)

Emrah Kazımoğlu (asil)

Emine Işık Doğusoy (asil)

Melda Erbaykent (yedek)

Murat Arat (yedek)

Abdullah Siyahkoç (yedek)

Sağlıklı Kentler Birliği

Cem Eren (asil)

Cemal Küpeli (asil)

Çetin Taylanhan (asil)

Şerafettin Bahtiyar (asil)