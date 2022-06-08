KONDA Araştırma'nın kurucusu ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem, Bodrum'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

CENAZESİ İSTANBUL'DA DEFDEDİLECEK

CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan, ayrıca 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem'in cenazenin İstanbul'a nakledileceği ve İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarhan Erdem için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partimizin Eski Genel Sekreteri, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevi yapmış, Konda Araştırma Şirketi'nin kurucusu Tarhan Erdem'in vefat haberi hepimizi üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı dilerim."





TARHAN ERDEM KİMDİR?

1933 yılında Bartın, Kurucaşile'de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Milli Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu. Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köse yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24 haber sitesinde devam etti.

1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden, partinin genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları'nın genel başkanlığını da yapmıştır. 1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. 1977 haziranında güvenoyu alamayan Ecevit hükümetinde sanayi ve teknoloji bakanıydı. ANAP İzmir eski milletvekili ve TBMM başkanlarından İsmet Kaya Erdem'in de kardeşi olan Tarhan Erdem evli ve 2 çocuk babasıydı.