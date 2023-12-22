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Konya'da Gazze İçin Kefenli Direniş - Son Dakika
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Konya'da Gazze İçin Kefenli Direniş

Konya'da kadınlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak için temsili bebek kefenleriyle bir araya geldi. Ellerindeki bebek kefenleri ve dövizlerle eylem düzenleyen kadınlar, acının altında umudu filizlendireceklerini vurguladı.

Konya\'da Gazze İçin Kefenli Direniş
22.12.2023 - 14:54,  Güncelleme: 14:54
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Konya'da "Gazze İçin Kefenli Direniş" sloganıyla bir araya gelen kadınlar, temsili bebek kefenlerini meydana koyarak İsrail'in Filistin'e olan saldırılarını kınadı.

Konya'da kadınlar tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak için bir araya geldi. Cuma namazından sonra Mevlana Meydanında toplanan kalabalık, "Gazze İçin Kefenli Direniş" sloganıyla ellerinde temsili kefenli bebekler ile İsrail saldırılarını lanetledi. Kefenli direnişin acının altında umudu filizlendireceğini çünkü her kefenin bir direniş sembolü, her bebekte bir özgürlük haykırışı olduğunu benimseyen kadınlar ellerindeki temsili bebek kefenleri ve dövizler ile eylem düzenledi. Eylem, Konyalı kadınlar adına Erengül Karabağ'ın konuşması ile başladı. Daha sonra kadınlar ellerinde bulunan temsili bebek kefenlerini meydana koydu.

Toplanan kadınlar adına açıklama yapan Erengül Karabağ, "Dillin sustuğu kelimelerin tükendiği bir zamanda ancak sessizlik bir çok şeyi anlatabilirdi. Bu gün yaptığımız bu eylemde tüm dünyaya mesaj vermede kelimelerin kifayetsiz kalışının, kefenlere sarılmış binlerce minik bedenlerin anlatamamanın çaresizliğini söz olmadan duyurmak için burada toplandık. Sadece vicdanlarla iletişim kurulan destensi direnişte teorilerin çöküşüne şahitlik için buradayız" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Konya, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Son Dakika

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