Konya'da İsmail Haniye ve Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikastla katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya'da Sultan Selim Camiinde cuma namazının kılınmasının ardından vatandaşlar caminin önünde Mevlana Meydanında cenaze namazı için saf tuttu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Çok sayıda Konyalının katıldığı cenaze namazından sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkan Hasan Angı ve vatandaşlar katıldı. - KONYA