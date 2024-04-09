Konyaaltı Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

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"Bu adımı bir adım daha ileri taşıyın" deyip hükümete öneride bulundu

Konyaaltı Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Başkan Cem Kotan yönetiminde yaptı.

Konyaaltı Belediyesi nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Beydağları Meclis Salonu'nda yapıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın başkanlığındaki ilk meclis toplantısına katılım yoğun oldu.

MECLİS ÜYELERİ BELİRLENDİ

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Meclis toplantısında Başkanvekilleri, Meclis Divan Katipleri, Encümen üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, İmar Komisyonu üyeleri, Eğitim İşleri Komisyonu üyeleri, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, Turizm İşleri Komisyon Üyeleri, Çevre ve Sağlık Komisyon üyeleri, Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri, Yabancılar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu üyeleri, Kültür ve Sanat Komisyonu üyeleri, İsim Verme Komisyonu üyeleri, Hukuk Komisyonu üyeleri, Kadın Hakları ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonu üyeleri oy birliğiyle belirlendi. Karara göre; Başkanvekilliği'ne Veysel Akyar ile Ozan Demir, Meclis Divan Katipliğine Evrim İşeri ve Ali Meriç Kiraz, Encümen üyeliğine Özlem Şahin, Eren Doğanyiğit ve Ali Meriç Kiraz, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Ozan Demir, Nurten Erenler, Servet Taşlık, Hanife Aldemir Efe ve Murat Sevinç, İmar Komisyonu üyeliğine Deniz Fırat Budak, Hasan Kiraz, Cafer Sığırtmaç, Veysi Akgül ve Özkan Avcıoğlu getirildi.

2023 yılı Faaliyet Raporu'nu içeren videonun izletildiği toplantıda, Başkan Kotan'a oy birliğiyle İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç 86 milyon TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapması yetkisi verildi.

Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili bütün belediyelerde sıkıntı olduğunu dile getiren Kotan, şunları kaydetti:

"Bu borçlanmaları getirmemizin sebebi de bu. Son 2 yıldır Türkiye'deki belediyelerde gelir gider dengesi bozulmuş durumda. Antalya'daki tüm belediyeler de aynı durumda. Bunu parti ayırt etmeksizin söylüyorum. Hizmetlimiz açısından da, yapacağımız işler açısından da sıkıntımız var. Ama bu tüm belediyeler de böyle. Hiç merak etmeyin bunların hepsini aşacağız arkadaşlar."

Meclise katılanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kotan, "Mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum. 2 Mayıs'ta görüşmek üzere. Aldığımız kararlar hayırlı uğurlu olsun" dedi.