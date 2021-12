Konyaaltı Belediyesi ekipleri yağmur ve kara karşı teyakkuzda - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi bir yandan kent merkezine yağan sağanak yağmura karşı çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan kırsal bölgedeki karlı yolları açmak için çalışıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçenin kırsal bölgelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmaya devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Saklıkent ve Feslikan yaylaları başta olmak üzere bölgede kar nedeniyle kapanan yolları açmak için seferber oldu. Özellikle yılbaşından dolayı bölgede tatilini geçirmek için yolculuk yapan vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için çalışmalarına ivedilik ile sürdürdüklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yurttaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmesi için çalışıyoruz. Ekiplerimiz burada gece gündüz görev başında. Kapanan yolları anında açarak, yurttaşlarımızın ulaşım sağlaması için teyakkuz halindeyiz" dedi.

"Esen çalışmalar hakkında bilgi aldı"

Saklıkent ve civar yaylalarda kapanan yolları açan ekipleri ziyaret eden Başkan Esen, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alarak, bölgede incelemelerde bulundu. Yılbaşında olumsuz bir durum yaşanmaması için ekiplerin kırsal alanda ve kent merkezinde nöbette olduğunu ifade eden Esen, "Antalya ilçeleri arasında en çok yağış alan ilçelerden biri de Konyaaltı'dır. Bu yüzden kış döneminde yağmur ve kar yağışlarına karşı her daim hazırlıklıyız. Ekiplerimiz şu an hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Yurttaşlarımızın her yardım çağrısına koşuyor, ihtiyaç duydukları her an yanlarında oluyoruz" diye konuştu. - ANTALYA