Korucuk\'ta Kapalı Pazaryeri hizmete açıldı

Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Korucuk Kapalı Pazar Yeri Açılış Töreni ve Çocuk Şenliği programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesi'nin planladığı modern, kapalı ve güvenli pazar yerleri zincirinin önemli halkalarından biri olan Korucuk Kapalı Pazar Yeri, yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programı ile hizmete alındı. Açılışlar birlikte düzenlenen Çocuk Şenliği ile çocukların neşesi açılışa renk katarken vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi. Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, açılışta yaptığı konuşmada, "Esnafımızın ticaretine değer katan modern, güvenli ve kapalı bir pazar alanına kavuşmuş olması hepimizi mutlu etti. Bu güzel hizmet için Adapazarı Belediyemize ve Başkanımız Mutlu Işıksu'ya teşekkür ediyoruz. Mutlu Başkanımızın hizmetleriyle Adapazarı'mızda açık Pazar alanı kalmamış oldu, çok teşekkür ediyor, hizmetlerinin daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Korucuk'a modern dokunuş

Açılışta konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Adapazarı'nı çok seviyoruz ve bu sevgimizi hizmetle, eserle, yatırımla gösteriyoruz. Korucuk Kapalı Pazar Yerimiz; sadece alışverişin değil, komşuluğun, bereketin ve sosyal hayatın güçlendiği bir alan olacak. Her mahalleye özel hizmetler sunuyoruz; Korucuk da bizim için her zaman çok kıymetli oldu" diye konuştu. Başkan Işıksu, 15 Temmuz Camili- Karaman, Tepekum-Yenigün ve ADA Pazar Güneşler gibi birçok bölgede tamamlanan pazar yeri yatırımlarını hatırlatarak, "Söz verdiğimiz gibi, planladığımız her çalışmayı birer birer hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz" şeklinde konuştu. İstanbul'da yaşanan son depremi hatırlatan Işıksu, "Afetlere hazır, dirençli bir şehir için evlatlarımızın daha güvenli yarınları için şehir aidiyetiyle, hep birlikte kararlı adımlarla kentsel dönüşümde ortak hedefe doğru yürümek mecburiyetindeyiz" diyerek kentsel dönüşüm çağrısını yineledi. Işıksu, hizmet ve eserlerin hayata geçirilmesi noktasında destekleri için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Vali Rahmi Doğan, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhur İttifakı Başkan ve yöneticileri ile teşkilatları, muhtarlar ve meclis üyeleri ile emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti

Alemdar'dan Işıksu'ya teşekkür

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, açılışta yaptığı konuşmada, Başkan Mutlu Işıksu'ya teşekkür ederek, "Korucuk Kapalı Pazar Yerimiz; sadece alışveriş yapılan bir alan değil, aynı zamanda sosyal hayatın canlandığı, insanlarımızın huzurla bir araya geldiği, komşuluğun ve bereketin güçlendiği çok özel bir mekan. Adapazarı'mıza yakışan, milletimize yakışan böylesi bir hizmeti hayata geçiren Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu'ya ve ekibine şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin, başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.

Bu şehir hepimizin

Başkan Alemdar, "Bizim insanımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Daha güvenli, daha konforlu, daha sosyal alanlarda yaşamayı hak ediyor. Bu anlayışla yürüttüğümüz her hizmet, şehrimizi daha ileriye taşımak, hayatı güzelleştirmek, dayanışmayı büyütmek için atılmış bir adımdır. 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yerinden sonra şimdi de Korucuk'ta aynı heyecanı yaşıyoruz. Yenikent Bölgesi, dirençli, sağlam, sosyal ve güvenli şehir vizyonumuzun merkezinde yer alan bölgelerden biridir. Sadece bugünle yetinmiyoruz. Adapazarı Belediyemizle birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bölgeye yönelik çok önemli yatırımları da adım adım hayata geçiriyoruz: Şehir Hastanesi ile birlikte Raylı sistem ve metrobüs projeleri, 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, spor sahaları ve gençliğe yönelik sosyal alanlar. Tüm bu yatırımlar; sosyal, dirençli ve yeşil bir şehir inşa etme hedefimizin birer parçası. Çünkü biz biliyoruz ki bu şehir hepimizin. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz, Milletvekillerimiz, teşkilatlarımız hep birlikte, destekle, istişareyle şehrin her noktasına dokunuyoruz ve hep birlikte çok daha güzel bir Sakarya'yı inşa ediyoruz. Kentsel dönüşümden altyapıya, ulaşımdan sosyal donatılara kadar attığımız her adım; bu şehrin geleceğini daha sağlam temellere oturtmak içindir. Çok güzel bir şehirde, cennet bir şehirde yaşıyoruz. Bu kıymetin farkında olarak çalışıyoruz" dedi.

Vali Doğan'dan uyum ve koordinasyon mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan yaptığı konuşmada, "Bugün bizleri bu güzel ortamda bir araya getiren Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu'yu tebrik ediyor, yaptığı hizmetler için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Şehirlerde birlikte ve uyum içinde çalışmak son derece önemlidir. Yerelde sağlanan bu uyum ve koordinasyon, Sakarya'mız için büyük bir avantajdır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle el ele vererek şehrimize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz. Pazarcı esnafımıza da bu vesileyle kolaylıklar diliyorum. Bu ortamlar meşakkat ister, emek ister. Bu ortamları hazırlamak ise ayrı bir sorumluluktur. Sebze ve Meyveciler Odası Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Adapazarı'nda açık pazar alanı kalmadı. Modern, kapalı, konforlu alanların vatandaşımıza sunulması çok değerli. Mutlu Başkanımızdan Allah razı olsun; böylesi önemli bir hizmeti daha şehrimize kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dualar eşliğinde kurdele kesildi, çocuklar doyasıya eğlendi

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dualarla kesildi. Ardından düzenlenen Çocuk Şenliği ile minikler doyasıya eğlendi. Etkinlik çerçevesinde çeşitli oyunlar, gösteriler ve ikramlarla çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Misafirlerle tek tek ilgilenen Başkan Mutlu Işıksu, "Adapazarı, birlik ve beraberliğin merkezidir. Açılışlarımız inşallah devam edecek" şeklinde konuştu. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun ev sahipliğinde, Korucuk Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen açılış törenine; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti, MHP ve BBP İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, iş dünyasını temsil eden STK Başkan ve yöneticileri, STK Başkanları, İl ve İlçe Müdürleri, Oda ve Dernek Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - SAKARYA