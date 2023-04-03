100 kişinin ölümünden direkt sorumlu tutuluyor! Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılandı - Son Dakika
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100 kişinin ölümünden direkt sorumlu tutuluyor! Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılandı

03.04.2023 15:50

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 3 arkadaşıyla birlikte 1998-1999 yılları arasında süren savaşta cinayet, sürgün ve işkence gibi sebeplerle 100 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Thaçi'ye destek veren on binlerce kişi Avrupa'nın birçok yerinde protestolar düzenlemeye sürdürüyor.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve 3 arkadaşı, Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi bünyesindeki Kosova Özel Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

YÖNELTİLEN TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Thaçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu Komutanlarından Recep Selimi, eski Meclis Başkanları Yakup Krasniqi ile Kadri Veseli 1998-1999 yıllarındaki bağımsızlık savaşında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları mahkemede, yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

TANIKLAR 11 NİSAN İTİBARIYLA DİNLENMEYE BAŞLANACAK

Mahkemenin 3 gün sürecek oturumlarında, iddianamenin okunmasının ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sanıklara söz verilecek. 11 Nisan itibarıyla tanıklar dinlenmeye ve kanıtlar mahkemeye sunulmaya başlanacak.

100 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor! Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi hakim karşısına çıktı

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlığı için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun lideri Thaçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu Komutanlarından Recep Selimi, eski Meclis Başkanları Yakup Krasniqi ile Kadri Veseli hakkında 2020 yılında Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları işlediklerine ilişkin bir iddianame hazırlanmıştı. Thaçi, 5 Kasım 2020 tarihinde görevinden istifa ederek Lahey'e gitmiş ve 6 Kasım'da Veseli, Krasniçi ve Selimi ile birlikte tutuklanmıştı.

100 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Lahey'de bulunan özel savcılık, hazırlanan iddianamede Thaçi ve diğer 3 kişiyi 1998-1999 yılları arasında süren savaşta cinayet, sürgün ve işkence gibi nedenlerle 100 kişinin ölümünden sorumlu tutmuştu.

DESTEK GÖSTERİLERİ DÜZENLENİYOR

Dün Kosova'nın başkenti Priştine'de eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve diğer tutuklular için 90 bin kişilik destek gösterisi düzenlenmişti. Bugün de Avrupa'nın birçok yerinde yaşayan Kosovalılar Thaçi için Lahey'deki mahkeme önüne toplanarak gösteri yaptı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • hüsnü çalışır: Katliamları Sırplar yapar Kosovalı yargılanır .Hainsin Avrupa zalimsin kalleşsin. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Yerel 100 kişinin ölümünden direkt sorumlu tutuluyor! Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 kişinin ölümünden direkt sorumlu tutuluyor! Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılandı - Son Dakika
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