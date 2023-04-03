100 kişinin ölümünden direkt sorumlu tutuluyor! Eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılandı

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Thaçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu Komutanlarından Recep Selimi, eski Meclis Başkanları Yakup Krasniqi ile Kadri Veseli 1998-1999 yıllarındaki bağımsızlık savaşında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları mahkemede, yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlığı için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun lideri Thaçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu Komutanlarından Recep Selimi, eski Meclis Başkanları Yakup Krasniqi ile Kadri Veseli hakkında 2020 yılında Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçları işlediklerine ilişkin bir iddianame hazırlanmıştı. Thaçi, 5 Kasım 2020 tarihinde görevinden istifa ederek Lahey'e gitmiş ve 6 Kasım'da Veseli, Krasniçi ve Selimi ile birlikte tutuklanmıştı.

100 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Lahey'de bulunan özel savcılık, hazırlanan iddianamede Thaçi ve diğer 3 kişiyi 1998-1999 yılları arasında süren savaşta cinayet, sürgün ve işkence gibi nedenlerle 100 kişinin ölümünden sorumlu tutmuştu.

DESTEK GÖSTERİLERİ DÜZENLENİYOR

Dün Kosova'nın başkenti Priştine'de eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve diğer tutuklular için 90 bin kişilik destek gösterisi düzenlenmişti. Bugün de Avrupa'nın birçok yerinde yaşayan Kosovalılar Thaçi için Lahey'deki mahkeme önüne toplanarak gösteri yaptı.