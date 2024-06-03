Kayseri\'de Sinan Zamanı: Köy Okulları Mimar Sinan\'ın Eserleriyle Süslendi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kayseri'de Sinan Zamanı' başlığı altında köy okulları duvarlarının, sanatçı ve çocukların katılımıyla eşsiz deha Mimar Sinan'ın eserleriyle süslenen ilk etkinliğe katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Ağırnas Köyü'nde dünyaya gelen ve çağını aşan eserleriyle Osmanlı Cihan Devleti'nin birçok vilayetine sayısız iz bırakan Mimar Sinan'ı sıra dışı bir etkinlikle anıyor. Yıl boyunca sürecek Mimar Sinan Anma Etkinlikleri çerçevesinde 'Kayseri'de Sinan Zamanı' başlığı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında ülkenin önde gelen sanatçılarının katılımıyla resim yapma etkinliği gerçekleştirildi. Melikgazi ilçesi Gürpınar İlk Öğretim Okulu'nda yapılan ilk duvar boyama etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ressam, sanatçı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın marşları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, 'Kayseri'de Sinan Zamanı' çok şık duruyor. İnşallah bu sene Sinanlı yılları hep beraber yaşayacağız" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Ağırnas'ta doğmuş Kayseri'nin evladı Mimar Sinan'ın tekrar hafızlarda yer etmesi, çağı aşan bir deha olarak yaptığı eserlerle, taşıyla toprağı ile Erciyes'i ile Mimar Sinan'ı yetiştiren bu kültür içinde tekrardan onu hatırlatan bir etkinlik gerçekleştirildiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Böhürler, Mimar Sinan ismini çocukların belleğine iyice yerleştirmeyi sağlayacak etkinlikte sözü minik öğrenciye bırakarak Mimar Sinan'ı anlatmasını istedi. Kısaca Mimar Sinan'ın anlatan öğrencinin konuşmasının ardından sözlerine devam eden AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler, Mimar Sinan'ın eserlerini içeren boyama kitapları ile duvar tablolarının boyanacağını kaydederek, "Mimar Sinan Kayseri'ye, doğduğu topraklara geri dönüyor diyoruz. Onu yetiştiren bu kültürü, bu ruhu yeniden canlandırmak ve üç padişah geçirmiş, üç padişah döneminde yaşamış, hala eserleri onca depreme, onca felakete rağmen ayakta kalmış, sadece bu topraklarda değil Balkanlarda ve çeşitli yerlerde iz bırakmış bu büyük dehayı umarım hafızalarımıza kazırız. Umarım bu dehanın izinden giden yeni mimarlarımız, yeni sanatçılarımız yetişir" diye konuştu. Milletvekili Böhürler, projenin sadece bu yıl değil bundan sonra da Kayseri ismiyle birlikte Mimar Sinan'ın anılmasını sağlayacağına değinerek "Bu üçüncü etkinlik. Amacımız bütün okullarda çocuklarımıza Mimar Sinan'ı Kayseri'nin bir değeri olarak anlatmak, bu konuda bir bilinç oluşturmaktı. Sanatı çocuklarımıza sevdirmek ilkokullardan başlıyor. Bütün köy okullarında yeninden sanatı yeşertebiliriz ve sanat yeteneği olan çocuklarımızı da böylece keşfedebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Mimarlık tarihine, yapmış olduğu eşsiz eserlerle damga vuran eşsiz deha Mimar Sinan'ın Kayseri ile anılmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın yaklaşık 100 yıllık ömrüne, 400'e yakın eser sığdırmış olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı tanımak ve tanıtmanın değerinden bahsederek, Mimar Sinan'ın özellikle genç kuşağa tanıtılmasını çok önemsediklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti;

"Elbette manevi mimarımız Seyyid Burhaneddin Hazretleri ne kadar bizim için önemliyse Mimar Sinan dünya çapında kamuoyu tarafından bilinen ve bilinmesi gereken bir isim. Onun bilinmesi tabi ki önemli. Fakat Kayseri ile anılması bizler için çok daha önemli. İşte onu sağlama adına şehrimizde değişik etkinliklerle hem Mimar Sinan'ı tanımak ve tanıtmak özellikle genç kuşağa, hem de onun bu değerinden şehrimiz adına yararlanmak bizim için önemli. Malum Ağırnas'ta doğmuş. Yaklaşık 100 yıllık ömrüne, 400'e yakın eser sığdırmış. Bunlar dünyanın her tarafına serpilmiş. Bu anlayış içerisinde elbette Mimar Sinan'ın, Mimar Sinan olmasında en büyük katkıyı sağlayan Sultan Süleyman o ortamı ve o imkanı o muhteşem Osmanlı'nın dönemini sanatıyla taçlandıran ve halen daha sırları da çözülemeyen bir isimden bahsediyoruz. Koramaz Vadisi dediğimiz bu bölgede taş ustalığı ile bilinen bu güzel insanların olduğu yörede anılan bir isim Mimar Sinan. İşte onu burada hem yaşatmak, hem burada tanınmasına vesile olmak dolayısıyla da Kayseri'mizin gündemde olmasını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler yapılıyor. Yapılmalı. Okullarımızla, gençlerimizle paylaşılmalı. Sosyal mecralarda yer edinmeli. Dünyada kendisinden söz ettiren bir isim. Hak ettiği yere ulaşmalı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Mimar Sinan'ı onurla yeni kuşağa taşıyacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü; "Yıllara yayacağız, Kayseri denilince Mimar Sinan, Mimar Sinan denilince Kayseri anılacak. Mimar Sinan, İstanbul'da, Balkanlarda, dünyanın değişik ülkelerinde yaptığı eserler ile sırları çözülemeyen bir isim, bir değerdir. Mimar Sinan'ımızı onurla taşıyacak, onurla yeni kuşağa anlatacak, mimarlarımızın ondan ilham almasını sağlamak adına gündemde tutacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz, bu bir başlangıç."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan 'Kayseri'de Sinan Zamanı' etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mahir Güven ve Sanatçı Günseli Kato, öğrencilerle birlikte köy okullarının duvarlarını, Sinan'ın ölümsüz eserleriyle süsledi. Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç da etkinliğe katılarak, ressam ve öğrencilerle birlikte resim yapmayı ihmal etmediler. - KAYSERİ