Kula'ya 12 Yeni Emniyet Aracı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kula'ya 12 Yeni Emniyet Aracı

Kula\'ya 12 Yeni Emniyet Aracı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik İstasyonu'na 12 yeni araç hizmete girdi, güvenliği artıracak.

05.11.2024 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliğine tahsis edilen 12 yeni araç, düzenlenen törenin ardından hizmet vermeye başladı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzce tüm ülkede gerçekleştirilen ve İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 7 bin 204 aracın devir teslim töreni tamamlanmış, bu araçlardan 178 tanesi ilimize tahsisi yapılmıştır. O araçlardan 7 tanesi ilçe emniyet müdürlüğümüze 5 tanesi de Bölge Trafik İstasyon Amirliğimize gönderildi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğümüze katılan araçlarla, sunduğumuz hizmet daha hızlı ve daha güvenli olacaktır. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Hizmete alınan araçların Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğine hayırlı olmasını dileyen Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, "Bakanlığımız bütçesi ve hayırseverlerin katkıları ile hizmete alınan araçlarla emniyetimiz daha hızlı ve daha etkili görev yapacak. Emniyetimizi de daha güçlü hale getirecek. Polis ve jandarmamızın ayağına taş değmesin. Yeni araçlarımız Kula'ya hayırlı olsun" dedi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejdat Gülmez ve davetliler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, manisa, Yerel, Kula, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kula'ya 12 Yeni Emniyet Aracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama: Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama: Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
07:16 Seçim heyecanın yaşandığı ABD’de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 19:38:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kula'ya 12 Yeni Emniyet Aracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.