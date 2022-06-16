Kumluca'da Üç Halk Plajı Mavi Bayrak Denetimini Başarıyla Geçti

Kumluca Belediyesi, 2021 yılında 2 olan mavi bayraklı plaj sayısını bu yıl 3'e çıkarttı.

Geçen yıl Kent Park Halk Plajı'na ve Fener Halk Plajı'na mavi bayrak kazandıran Kumluca Belediyesi, 2022 sezonunda Beykent Plajı'na da mavi bayrak kazandırdı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin, incelemelerin ardından 2022 yılı için Kumluca'da üç plaja mavi bayraklarını verdi.

Keskin, "Bugün burada Fener Halk Plajımızda mavi bayrak denetimimizi gerçekleştirmek için buradayız. Denetimizi yaptık, olanaklarımızı inceledik, saha çalışmalarımız inceledik, can kurtaran ve sıhhi olanakların genel kontrollerimizi gerçekleştirdik. ve yüzme suyu kalitesini de inceledikten sonra mavi bayrak ödülünü takdim etmeye karar verdik. Mavi bayrak ödülünü, 2022 sezonu için Fener Halk Plajı kazanmış oldu" diye konuştu.

Mustafa Köleoğlu da "Bugün günlerden mavi bayrak. Kumluca'mıza yeni bir mavi bayrağı kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Kumluca'mız Türkiye'nin en temiz denizlerinden bir tanesi seçildi.26 Km'ye yakın deniz kenarıyla, Türkiye'nin en güzel deniz kenarlarıyla ve burada oluşturmuş olduğumuz yeni alanlarla üçüncü mavi bayrağımızı Kumluca'mıza kazandırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in de destekleriyle sahillerde yapmış olduğumuz çalışmanın neticesinde çevre testlerinden tam not alarak Kumluca Belediyesi mavi bayrağı almaya hak kazandı. Üç özelliği tek noktada buluşturan plajlarımız mavi bayrak birinci noktamız, nadide zambakların yetiştiği bir yer ikinci nokta ve son olarak üçüncü nokta da caretta caretta'ların yaşam alanı. Biz tüm bu özelliklerle tam bir çevreci ve doğa dostu bir belediye olarak bu mavi bayrağı almamıza katkı koyan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün dünyadaki ve Türkiye'deki turistlerimize Kumluca'mıza, mavi bayraklı plajlarımıza bekliyoruz. Sizleri sevgiyle burada misafir edeceğiz" dedi.

TÜRÇEV tarafından yapılan uzun denetimler sonucunda mavi bayrak ile ödüllendirilen halk plajları, yerli ve yabancı turistleri temiz ve sağlıklı plajlara çekmesi açısından önem taşıyor.