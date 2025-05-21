Kurban Bayramı'nda Kebap Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı'nda Kebap Uyarısı

Kurban Bayramı\'nda Kebap Uyarısı

Adana'da kebapçı Yaşar Aydın, yeni kesilen etle kebap yapılmaması gerektiğini vurguladı.

21.05.2025 09:51
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Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana'da uzmanından uyarı geldi. Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, "Yeni kesilen et çamur gibi cıvık olur. O nedenle ilk gün kebap yapmayın, tat alamazsınız" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tescilli kebabıyla meşhur Adana'da kebapçılar etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Kentte 45 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yaptığı açıklamada kurban etinin ilk olarak 3-4 saat dışarıda bekletilerek dinlenmesi gerektiğini belirtti. Aydın, kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını anlatarak, "Bayram sabahı kurbanlık kesildikten sonra vatandaşlar ilk gün ciğer yapsınlar. Çünkü yeni kesilen et çamur gibi cıvık olur. O eti dolaba koyup bir gün dinlendirirlerse daha güzel olur. İlk gün böbreğini, ciğerini, dalağını yesinler ikinci gün kebap yapsınlar. İlk gün eti biraz dinlendirip kavurma da yapılabilir ancak ilk gün yapılan kebaptan tat alamazsınız. İlk günü kebap yapmayın, ikinci gün kebap yapın" dedi.

"Kurban engelli olmamalı"

Kurbanlıkların engelli olmaması gerektiğine de dikkat çeken Yaşar Aydın, "Kurbanlık alırken bazı fırsatçılar dişi hayvanları insanlara satıyor. Bunlardan kaçınmak lazım. Vatandaşlarımız erkek kurbanlık almalılar. Kurbanın ayağında, gözünde veya başka bir uzvunda engel olmamalı. Kurbanlık yakışıklı olmalı" diye konuştu.

"Kömür isi ete sinerse zehirler"

Mangal kömürüne de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Mangal kömürü is yapmamalı. En çabuk zehirleyen ürün tavuktur ama et zehirlemez diye bir durum yok. Kömür isi de ete sinerse zehirler. İs yapmayan, çatırdamayan kömür alınmalı ve kömür iyice köz haline gelmeli" ifadelerini kullandı.

Kurban etinin dağıtılması gerektiğini de belirten Aydın, ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Kebap Uyarısı - Son Dakika

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