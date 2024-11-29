Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Efes Selçuk'a Destek Ziyareti - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Efes Selçuk'a Destek Ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı Günel\'den Efes Selçuk\'a Destek Ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı başlatılan nöbete destek verdi. Günel, Selçuk halkının yanında olduklarını belirterek hukuksuzluğa son verilmesini istedi.

29.11.2024 09:19  Güncelleme: 09:20
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmek istenmesi üzerine bölge halkı ve işçiler tarafından başlatılan nöbete destek ziyaretinde bulundu. Efes Selçuk Belediyesi gelirlerinin yüzde 60'ının buradan karşılandığını belirten Başkan Ömer Günel, "Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmelidir. Selçuk halkının sonuna kadar yanındayız" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, 1970'li yıllardan bu yana işletmesini üstlendiği Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmek istenmesi üzerine, 24 Kasım Pazar günü nöbet eylemi başlattı.

Meryem Ana Evi nöbetini 4'üncü gününde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ziyaret edip, destek verdi.

"CHP'li belediyelerin hizmet etmesini önlemek amacıyla planlar yapıldı"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Selçuk Belediyesi gelirlerinin yüzde 60'ı buradan karşılanıyor. Son yerel seçimlerde sandıktan Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci sırada çıkmasından sonra CHP'li belediyelerin hizmet etmesini önlemek amacıyla planlar yapıldı. Bugün İzmir'in Selçuk Belediyesi'nin yaşadıkları da bunlardan bir tanesidir. Selçuk Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 60'ını oluşturan bir geliri kesmek, o ilçede yaşayan halkı hizmet alamamaya mahküm etmek anlamına gelir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Kaldı ki alınan karar hukuki de değil. Bugün CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte Efes Selçuk halkı ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e destek vermeye geldik. Onların her zaman yanındayız. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmesini istiyoruz" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise "Her ne kadar ayrı illerde olsak da Kuşadası bizim kardeş ilçemiz. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de destek vermek amacıyla Selçuk'a gelmesi bizleri çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Efes Selçuk'a Destek Ziyareti - Son Dakika

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