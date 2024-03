Kuşadası Belediye Başkanı İşçilerle Bir Araya Geldi

Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kademe Amirliği'ni ziyaret ederek, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. İşçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, "Sizinle 5 yıl boyunca birlikte çalışmaktan gurur duydum. Görevde olduğum süre içerisinde kentimize 218 kilometre yol kazandırdık. Emekçi personelimi ekonomik kriz karşısında ezdirmeyeceğim. Tasarruf ettiğimiz her kuruşu ara ödemeler yaparak personelimizle paylaşacağımın sözünü veriyorum" dedi.

Başkan Ömer Günel, Boyalık yolunda bulunan Kademe Amirliği'nde Fen İşleri Müdürlüğü işçilerini ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette Başkan Ömer Günel, işçilerle sohbet etti. Birim müdürü ve saha amirlerinden kent genelinde sürmekte olan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra işçilerden gelen soruları yanıtladı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine görevde olduğu 5 yılda gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Ömer Günel, "Sizlerin sahada yaz, kış demeden ne kadar zorlu şartlarda çalıştığınızı biliyorum. Ben her zaman emekçi personelimin yanında oldum. Benden önce düzenli maaş ödeyemeyen bir Kuşadası Belediyesi vardı. Şimdi tüm çalışanlarımızın maaşı hesaplarına 1 gün öncesinden yatıyor. Türkiye'deki ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Bizim Kuşadası Belediyesi olarak 2024 ve 2025 yıllarında önceliğimiz personelimizin krizi en hafif şekilde atlatmasını sağlamak olacak. Bu nedenle tasarruf ettiğimiz her kuruşu ara ödemeler yaparak personelimizle paylaşacağımızın sözünü veriyorum. İlk ara ödemenizi de seçimden sonra yapacağım" diye konuştu.