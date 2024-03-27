Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi\'nde Miting Yaptı

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, üçüncü mitingini Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yaptı. Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Başkan Günel, 2019 yılında da Hacıfeyzullah Mahallesi'nde miting yaptığını belirterek, "5 yılın sonunda karşınıza alnı ak, başı dik çıktım. Buradayım. Ayrıcalıklı bir zümrenin değil, Kuşadası halkının başkanı oldum. Yeni dönem için de destek istiyorum. Kuşadalılar vefayı, onlara hizmet edeni bilir" dedi.

Başkan Günel'in Ege ve Davutlar Mahalleleri'nin ardından Hacıfeyzullah Mahallesi mitingi de binlerce Kuşadalının katılımıyla coşku içerisinde gerçekleşti. Kuşadalılar, Başkan Günel'i ellerinde çiçek, meşale, döviz ve pankartlarla karşıladı.

Mitingde konuşan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, şunları söyledi:

"ARKAMIZDA TÜRKİYE'NİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VAR"

"Bana sizin mitingleriniz çok kalabalık ve coşkulu geçiyor, bunun nedeni nedir diye soruyorlar. Ben de diyorum ki bizim arkamızda 5 yıldır yaşanan pandemiye, depremlere, ekonomik krize rağmen hizmet üretmeyi sürdüren çalışkan Kuşadası Belediye Başkanı'mız Ömer Günel var. Bizim arkamızda Aydın'a yıllardır hizmet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Özlem Çerçioğlu var. Bizim arkamızda Türkiye'nin birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partisi var."

CHP İlçe Başkanı Gürbilek'in ardından Kuşadalılara seslenen Başkan Günel, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Günel, şöyle konuştu:

"'KAPALI GİŞE MİTİNG' GÖRMEK İSTEYEN BURAYA GELSİN"

"Bugün burada siyasete 'kapalı gişe miting' diye yeni bir kavram eklemek istiyorum. Kapalı gişe miting görmek isteyenler buraya gelsin. Ismarlama sevgi olmaz. Organik sevgi görmek isteyenler buraya gelsin."

2019 yılında göreve geldiğinde belediyenin personel maaşlarını bile ödeyemez durumda olduğunu aktaran Günel, şöyle devam etti:

"Önümdeki karanlık tabloya rağmen, oturduğum koltuğun hakkını vermek için çalışmaya başladım. İhaleleri yeniden yaptım. Gelirleri artırdım. Geldiğimiz noktada 23 mahallenin tamamına hizmet götürür noktaya geldik. 218 kilometre yol yaptık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Özlem Çerçioğlu ile kol kola girerek hizmet ürettik. Elazığ depremi ile başlayıp, pandemi ile süren ve ekonomik krizle derinleşen olumsuzluklara rağmen 'ama' demeden, 'fakat' demeden, bahane üretmeden sizler için çalıştım. 5 yılın sonunda karşınıza alnı ak, başı dik çıktım. Buradayım. Ayrıcalıklı bir zümrenin değil, Kuşadası halkının başkanı oldum. Yeni dönem için de destek istiyorum. Kuşadalılar vefayı, onlara hizmet edeni bilir."

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Mustafa Gökçe ile İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp'in söylemlerini ve siyaset tarzını da eleştiren Başkan Günel, şunları kaydetti:

"DERTLERİ KAZANMAK DEĞİL, CHP'YE KAYBETTİRMEK"

"Onlar Kuşadası'nda seçim kazanamayacaklarını bilmiyorlar mı? Elbette ki biliyorlar. Dertleri seçim kazanmak değil, CHP'ye seçim kaybettirmek. Ancak CHP seçim kaybettiğinde, kaybeden sadece CHP olmaz. Kaybeden bu ülkenin kadınları, çocukları, gençleri olur. Takdir sizlerin. Biz mertçe mücadele ederiz. CHP'liler yüreklerinde kini, öfkeyi değil, sevgiyi büyütür. Sizleri çok seviyorum. Başlattığım işler var. Bana bir dönem daha verin, başlattığımız işlerimizi tamamlayalım. Kuşadası'nı hep birlikte daha yaşanılabilir bir yer yapalım. Nasıl ki 5 yılda hizmet rekoru kırdıysak seçime katılım rekoru kıralım. Ben de size bir söz veriyorum. 5 yıl boyunca günde 18 saat çalıştım. Söz verdiğimden çok daha fazlasını yaptım. Önümüzdeki 5 yılda söz verdiklerimin 3 katını yapacağım."