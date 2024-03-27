Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Miting Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Miting Yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi\'nde Miting Yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde gerçekleştirdiği mitingde halka seslendi ve destek istedi. Başkan Günel, 5 yıllık görev süresinde hizmetlerini anlattı ve yeni dönem için vefayı beklediğini belirtti.

27.03.2024 10:34  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, üçüncü mitingini Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yaptı. Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Başkan Günel, 2019 yılında da Hacıfeyzullah Mahallesi'nde miting yaptığını belirterek, "5 yılın sonunda karşınıza alnı ak, başı dik çıktım. Buradayım. Ayrıcalıklı bir zümrenin değil, Kuşadası halkının başkanı oldum. Yeni dönem için de destek istiyorum. Kuşadalılar vefayı, onlara hizmet edeni bilir" dedi.

Başkan Günel'in Ege ve Davutlar Mahalleleri'nin ardından Hacıfeyzullah Mahallesi mitingi de binlerce Kuşadalının katılımıyla coşku içerisinde gerçekleşti. Kuşadalılar, Başkan Günel'i ellerinde çiçek, meşale, döviz ve pankartlarla karşıladı.

Mitingde konuşan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, şunları söyledi:

"ARKAMIZDA TÜRKİYE'NİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VAR"

"Bana sizin mitingleriniz çok kalabalık ve coşkulu geçiyor, bunun nedeni nedir diye soruyorlar. Ben de diyorum ki bizim arkamızda 5 yıldır yaşanan pandemiye, depremlere, ekonomik krize rağmen hizmet üretmeyi sürdüren çalışkan Kuşadası Belediye Başkanı'mız Ömer Günel var. Bizim arkamızda Aydın'a yıllardır hizmet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Özlem Çerçioğlu var. Bizim arkamızda Türkiye'nin birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partisi var."

CHP İlçe Başkanı Gürbilek'in ardından Kuşadalılara seslenen Başkan Günel, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Günel, şöyle konuştu:

"'KAPALI GİŞE MİTİNG' GÖRMEK İSTEYEN BURAYA GELSİN"

"Bugün burada siyasete 'kapalı gişe miting' diye yeni bir kavram eklemek istiyorum. Kapalı gişe miting görmek isteyenler buraya gelsin. Ismarlama sevgi olmaz. Organik sevgi görmek isteyenler buraya gelsin."

2019 yılında göreve geldiğinde belediyenin personel maaşlarını bile ödeyemez durumda olduğunu aktaran Günel, şöyle devam etti:

"Önümdeki karanlık tabloya rağmen, oturduğum koltuğun hakkını vermek için çalışmaya başladım. İhaleleri yeniden yaptım. Gelirleri artırdım. Geldiğimiz noktada 23 mahallenin tamamına hizmet götürür noktaya geldik. 218 kilometre yol yaptık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Özlem Çerçioğlu ile kol kola girerek hizmet ürettik. Elazığ depremi ile başlayıp, pandemi ile süren ve ekonomik krizle derinleşen olumsuzluklara rağmen 'ama' demeden, 'fakat' demeden, bahane üretmeden sizler için çalıştım. 5 yılın sonunda karşınıza alnı ak, başı dik çıktım. Buradayım. Ayrıcalıklı bir zümrenin değil, Kuşadası halkının başkanı oldum. Yeni dönem için de destek istiyorum. Kuşadalılar vefayı, onlara hizmet edeni bilir."

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Mustafa Gökçe ile İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp'in söylemlerini ve siyaset tarzını da eleştiren Başkan Günel, şunları kaydetti:

"DERTLERİ KAZANMAK DEĞİL, CHP'YE KAYBETTİRMEK"

"Onlar Kuşadası'nda seçim kazanamayacaklarını bilmiyorlar mı? Elbette ki biliyorlar. Dertleri seçim kazanmak değil, CHP'ye seçim kaybettirmek. Ancak CHP seçim kaybettiğinde, kaybeden sadece CHP olmaz. Kaybeden bu ülkenin kadınları, çocukları, gençleri olur. Takdir sizlerin. Biz mertçe mücadele ederiz. CHP'liler yüreklerinde kini, öfkeyi değil, sevgiyi büyütür. Sizleri çok seviyorum. Başlattığım işler var. Bana bir dönem daha verin, başlattığımız işlerimizi tamamlayalım. Kuşadası'nı hep birlikte daha yaşanılabilir bir yer yapalım. Nasıl ki 5 yılda hizmet rekoru kırdıysak seçime katılım rekoru kıralım. Ben de size bir söz veriyorum. 5 yıl boyunca günde 18 saat çalıştım. Söz verdiğimden çok daha fazlasını yaptım.  Önümüzdeki 5 yılda söz verdiklerimin 3 katını yapacağım."

Kaynak: ANKA

Ömer Günel, Kuşadası, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Miting Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği, Boşa Harcama projesi ile 5 yılda 55 milyon öğün gıdayı kurtardı
    17 Mar Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği, Boşa Harcama projesi ile 5 yılda 55 milyon öğün gıdayı kurtardı

    Türkiye'de evlerde en çok tercih edilen bulaşık deterjanı markalarından Fairy, ürünleri ile sunduğu değeri, oluşturduğu sosyal faydalarla daha da artırıyor.

  • Melikgazi Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Ediyor
    17 Mar Melikgazi Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Ediyor

    Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı'nda Esnafı Ziyaret Etti
    17 Mar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı'nda Esnafı Ziyaret Etti

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnafı ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde durmak yok, koşmaya devam mesajı verdi ve insan ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

  • Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi herkesi pişman etti
    17 Mar Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi herkesi pişman etti

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta katıldığı iftar programında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, bu sistemin herkesi pişman ettiğini söyledi. Akşener ayrıca, İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı Muhammet Gür'ün önde olduğunu belirtti.

  • AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç: 'Cumhurbaşkanımızın son seçiminde zafer hanesine Karabük'ü yazmamız lazım'
    17 Mar AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç: 'Cumhurbaşkanımızın son seçiminde zafer hanesine Karabük'ü yazmamız lazım'

    AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçiminde Karabük'ü zaferine eklemek için gayret etmeleri gerektiğini söyledi. Karabük'te değişim ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu vurgulayan Keskinkılıç, Karabük'ün deprem tehdidi altında olduğunu belirtti ve Karabük Belediyesi'nde değişim gerektiğini ifade etti.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ilçesinde yapılmamış hizmetleri yapacaklarını söyledi
    17 Mar CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ilçesinde yapılmamış hizmetleri yapacaklarını söyledi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, yapılmamış hizmetleri yapacaklarını ve halkın yüzünü güldüreceklerini belirtti. Ayrıca, öğretmenlere destek verdiklerini ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü ifade etti.

  • Rusya, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimini engelledi
    17 Mar Rusya, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırı girişimini engelledi

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçları ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen 35 İHA'nın yanı sıra, roket saldırıları da engellendi. Krasnodar'da ise petrol rafinerisine yapılan saldırı girişimi etkisiz hale getirildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere seslendi
    17 Mar CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere seslendi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere hitap ederek, AKP iktidarı döneminde emekli maaşlarının düştüğünü ve kaybedilen hakların seçim sandığında aranması gerektiğini söyledi. Ayrıca, altın madeni tehlikesine karşı mücadele edeceklerini ve öğretmenlere destek verdiklerini belirtti.

  • Bahçeli'den
    17 Mar Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın

    Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklamasına destek vererek, 'Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' dedi.

  • Ayvalık Belediye Başkanı AKP Adayı'nı Hedef Aldı
    17 Mar Ayvalık Belediye Başkanı AKP Adayı'nı Hedef Aldı

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.

  • Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun 9,5 milyonu aşması bekleniyor
    17 Mar Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun 9,5 milyonu aşması bekleniyor

    Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti. Özmete, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğünü ifade etti. Yaşlanan nüfusun toplumun hemen hemen tüm sektörlerini etkilediğini vurgulayan Özmete, yaşlıların ve ailelerinin desteklenmesi için sağlık ve sosyal bakımın bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.

  • CHP Milletvekili Gürer: Tarımın plansız yönetimi çiftçiyi ve vatandaşı mağdur ediyor
    17 Mar CHP Milletvekili Gürer: Tarımın plansız yönetimi çiftçiyi ve vatandaşı mağdur ediyor

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.


10:32 Nusret’in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı 5 kişi yakalandı Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
09:47 Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi’ni harekete geçirdi Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi
09:37 PKK yandaşları Hannover’deki Türk Başkonsolosluğu’na taş ve sopalarla saldırdı PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı
08:13 Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı İşte gündem olan sorunun yanıtı Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı
10:54 Rusya’da akılalmaz kaza Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı Rusya'da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı
10:30 Mantar aramaya çıkan vatandaşlar ormanda ceset buldu Mantar aramaya çıkan vatandaşlar ormanda ceset buldu
10:11 İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri Birçok yere asıldı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
09:50 Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti
09:19 Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
08:37 Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
08:20 Göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi Göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi
07:38 Fatih’te bir kadına sokak ortasında dayak Fatih'te bir kadına sokak ortasında dayak
03:11 Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu
01:34 Kız meselesi kavgasında 16 yaşındaki genç öldürüldü Kız meselesi kavgasında 16 yaşındaki genç öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 11:07:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Miting Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement