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Kuşadası yangınının kara bulutları Muğla'ya ulaştı

MUĞLA - Aydın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden orman yangınının bulutları Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye kadar ulaştı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın rüzgarın da etkisi ile etkisini sürdürüyor. Havanın kararması ile hava müdahalesinin sona erdiği orman yangınını etkisi Muğla'ya kadar ulaştı. Muğla'nın merkez ilçesi Mentçeşe'de havanın kararması sonrası gökyüzünü kara yangın bulutları kapladı.

Gökyüzü korkutucu bir görünüme bürünürken, siyah yangın bulutları Muğla üzerinden Akdeniz'e doğru ilerliyor.