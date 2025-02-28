Kütahya'da Bin Kişilik İftar Çadırı Kurulacak - Son Dakika
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Kütahya'da Bin Kişilik İftar Çadırı Kurulacak

Kütahya\'da Bin Kişilik İftar Çadırı Kurulacak

Vakıflar Bölge Müdürü Aydın, Kütahya Ulu Camii önünde bin kişilik iftar çadırı kuracaklarını duyurdu.

28.02.2025 13:11
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Ulu Camii önünde bin kişilik iftar çadırı kurulacağını belirterek, "Mübarek Ramazan ayının bereketini paylaşacağımız ve maneviyatını hep birlikte yaşayacağımız iftar sofralarımıza tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Aydın, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak illerini kapsayan bölge müdürlüğü sorumluluk alanında, muhtaç engelli ve yetimlere düzenli olarak muhtaç aylığı bağlandığını, eğitim desteği kapsamında ortaöğrenim, yükseköğrenim ve hafızlık öğrencilerine burs sağlandığını belirtti. Ayrıca, asgari ücretin altında geliri olan dar gelirli ailelere kuru gıda yardımı yapıldığını ifade etti. Kütahya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce her ay 856 ihtiyaç sahibi aileye düzenli olarak kuru gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Aydın, 18'i yetim, 55'i engelli olmak üzere toplam 73 kişiye her ay 6 bin 339,36 TL muhtaç aylığı verildiğini söyledi. Ayrıca, burs almaya hak kazanan öğrencilere ortaöğrenim için bin 250 TL, yükseköğrenim ve hafızlık öğrencileri için ise 3 bin TL burs desteği sağlandığını aktardı. Vakıfların Osmanlı'dan günümüze gelen vakıf geleneğini sürdürerek hayır şartlarını yerine getirmeye devam ettiğini belirten Aydın, bu çerçevede Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelineceğini duyurdu. Bu yıl Kütahya Ulu Camii önünde bin kişilik iftar çadırı kurulacağını belirten Aydın, "Mübarek Ramazan ayının bereketini paylaşacağımız ve maneviyatını hep birlikte yaşayacağımız iftar sofralarımıza tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Bin Kişilik İftar Çadırı Kurulacak - Son Dakika

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