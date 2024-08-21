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Kütahya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

KÜTAHYA - Ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması çerçevesinde Kütahya'da da denetimler yapıldı.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması çerçevesinde il genelinde suç işleme şüphesi bulunan şahısların yoğun olarak bulunabileceği park, bahçe, alışveriş merkezleri, kent meydanlarında, metruk binalarda ve çevrelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Ekipler, PTS uygulama noktaları, metruk bina ve çevrelerinde, park ve bahçeler, halkın yoğun olarak bulunduğu otogar, tren garı, AVM, Atatürk bulvarı, sevgi yolu, yeni belediye önü, oyun, internet salonu ve umuma açık işyerlerine yönelik yapılan denetim ve kontrollerde, il merkezinde, 28 park ve bahçe kontrolü ve denetimi yapıldı. 42 metruk bina kontrol edildi, 52 iş yeri denetlendi. 932 şahıs ve 254 aracın GBT kontrolü, kaba üst araması ve denetimi yapıldı. 7 aranan şahıs yakalandı. 1 hacizli yakalaması bulunan araç yakalandı. 4 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem uygulandı. 1 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde toplamda 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. 1 şahsa yoklama kaçağı tebligatı yapıldı.

"İlçe Denetimleri"

Emet ilçesinde 49 şahıs, 34 araç sorgulanırken, 6 iş yeri denetlendi, 1 araç sürücüsüne bin 506 TL cezai işlem uygulandı. Çavdarhisar ilçesinde 105 şahıs ve14 araç sorgulandı. Gediz ilçesinde 183 şahıs 78 araç sorgulanırken, 20 araç sürücüsüne 13 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. Şaphane ilçesinde 47 şahıs ve 39 araç sorgulanırken, 1 araç sürücüsüne 690 TL cezai işlem uygulandı. Tavşanlı ilçesinde 198 şahıs ve 38 araç sorgulandı. Domaniç ilçesinde 86 şahıs ve 29 araç sorgulandı. 6 araç sürücüsüne 4 bin 830 TL cezai işlem uygulandı. Dumlupınar ilçesinde 41 şahıs ve 1 araç sorgulandı. Aslanapa ilçesinde 36 şahıs ve 26 araç sorgulandı. 2 araç sürücüsüne 2 bin 196 TL cezai işlem uygulandı. Hisarcık ilçesinde 95 şahıs 19 araç sorgulandı. 1 araç sürücüsüne bin 506 TL cezai işlem uygulandı. Pazarlar ilçesinde 32 şahıs ve 7 araç sorgulandı. Altıntaş ilçesinde 54 şahıs ve 25 araç sorgulandı. 1 aranan şahıs yakalandı. Simav ilçesinde 20 şahıs ve 54 araç sorgulandı. 8 araç sürücüsüne 9 bin 597 TL cezai işlem uygulandı.

"İlçeler Genel Toplamı"

946 şahıs 364 araç GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandı. 39 araç sürücüsüne 34 bin 125 TL cezai işlem uygulandı. 57 işletme denetlendi. 37 park-bahçe kontrol edildi. 5 oyun ve internet salonu denetlendi. 11 metruk bina kontrol edildi.