Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı Başladı

Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı Başladı
28.05.2025 17:11
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Kütahya'da düzenlenen fuar, iş arayanları işverenlerle buluşturuyor ve kariyer fırsatları sunuyor.

Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı açıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da istihdamın artırılması ve gençlerin kariyer fırsatlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla düzenlenen Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı (KİKAF 2025), Zafer Meydanı'nda başladı. 28-29 Mayıs tarihlerinde açık kalacak fuar, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek Kütahya'da önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

Kütahya Valiliği öncülüğünde, İŞKUR, KUTSO, Kütahya OSB, 30 Ağustos OSB ve Zafer OSB iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda onlarca firma stant açarak gençlere kariyer imkanları sunarken, firmalar da ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne doğrudan ulaşma fırsatı buldu.

Vali Musa Işın: "Bu fuar, yeni bakış açıları kazandıracaktır"

Fuarın açılışında konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, bu tür organizasyonların istihdam sorununa çözüm bulma noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Işın, "Bu tür fuarlara zaman zaman katılmış olsak da, ilk kez böyle bir fuarı birlikte icra ediyor ve yaşıyoruz. Bunun çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Özellikle iş yolumuz üzerinde böyle bir fuar düzenlemeye karar verdik. Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan istihdam konusunda ilimizde iş insanlarımız ve organize sanayi bölgelerimizin yöneticileriyle sürekli istişare halindeyiz. Bu fuarın da yeni fikirlerin ve bakış açılarının doğmasına vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Vali Işın, ayrıca Kütahya'daki organize sanayi bölgelerinin gelişimine dikkat çekerek şunları söyledi: "Şu anda altı organize sanayi bölgemiz faaliyetlerine devam ediyor. Zafer OSB ve Simav Tarım OSB bu yıl içinde üretime geçecek. Ayrıca Simav'da Karma OSB ile Hayvancılık OSB'nin çalışmaları da hızla devam ediyor. Kütahya hem bir sanayi şehri hem de tarım alanında gelişen bir merkezdir."

KİKAF 2025, üniversite öğrencilerinden mezunlara, iş arayanlardan kariyerinde yön arayanlara kadar birçok kişiye umut veriyor. Katılımcılar, stantlarda firmalarla birebir görüşerek iş ve staj başvurularında bulunma fırsatı yakalıyor. Fuar boyunca aynı zamanda çeşitli atölyeler, seminerler ve kariyer danışmanlıkları da düzenleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kütahya, Eğitim, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı Başladı - Son Dakika

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